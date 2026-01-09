



Halep’te provokasyon: YPG’li teröristler otobüsleri hedef aldı Dünya / Ortadoğu





Suriye ordusunun dün nokta atışı operasyonlar başlatması ile dün gece boyunca şiddetli çatışmalar yaşandı.





Suriye Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı SDG'ye yönelik operasyon başlatılan Halep'teki Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerinde saat 03.00'ten itibaren ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

BÖLGEYİ TERK ETMELERİ İSTENDİ

Şeyh Maksud, Eşrefiye ve Beni Zeyd mahallelerindeki silahlı grupların saat 03.00'ten itibaren bölgeyi terk etmeleri istenirken, bu sürenin saat 09.00'da sona erdiği aktarıldı.





Silahlı kişilerin sadece hafif bireysel silah taşımalarına izin verildiği, ülkenin kuzeydoğu bölgelerine güvenli geçişlerinin Suriye ordusu tarafından sağlanarak sağlanacağı vurgulandı.

ELE GEÇİRİLEN SDG'LİLER İÇİN OTOBÜSLER GELDİ

Teslim olan SDG teröristleri için otobüsler geldi.





Şeyh Maksud Mahallesine gelen 20 otobüs, Elleyremun bölgesinde teslim olan SDG’li teröristleri alarak farklı bölgelere götürecek.

OTOBÜSLERE ATEŞ AÇTILAR

Transfer çalışmaları devam ederken PKK/YPG bir kez daha ateşkesi ihlal etti.





YPG'li teröristler kendilerini farklı bölgelere taşıyacak otobüslere ateş açtı.





VİDEO PAYLAŞIP DİRENECEKLERİNİ DUYURDULAR

Öte yandan bölgeden aktarılan bilgiye göre bazı terör örgütü mensupları Şeyh Maksud Mahallesi'nden çekilmeyi reddetti.





Örgüt mensupları, sosyal medya üzerinden videolar yayınlayarak direneceklerini duyurdu.



