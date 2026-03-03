Hamaney’in ölümü en uzun görev yapan liderleri gündeme getirdi: Listenin başında Paul Biya sonunda Putin var

En uzun iktidarda kalan liderler.
Statista verilerine göre Şubat 2026 itibarıyla dünyanın en uzun süre görev yapan liderleri listesi yeniden gündemde… ABD ile İsrail’in İran’a saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Ali Hamaney’in 44 yılla üçüncü sırada yer aldığı 10 kişilik listenin zirvesinde 50 yılla Kamerun lideri Paul Biya yer alıyor. Son sırada ise 26 yıl ile Rusya Devlet Başkanı Putin bulunuyor.
Şubat 2026 itibarıyla görevde en uzun süre kalan devlet ve hükümet başkanları belli oldu. Araştırmaya göre listenin zirvesinde
50 yıldır Kamerun’un başında bulunan Paul Biya
yer alıyor.
Onu
46 yıl ile Ekvator Ginesi lideri Teodoro Obiang Nguema Mbasogo
takip ederken,
ABD-İsrail tarafından öldürülen
İran’ın
eski dini lideri Ali Hamaney 44 yıl
ile üçüncü sırada bulunuyor.
Listede ayrıca Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni 40 yıl, Eritre Devlet Başkanı Isaias Afwerki 34 yıl, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon 33 yıl ve Belarus lideri Alexander Lukaşenko 31 yıl yer alıyor.
PUTİN 26 YILDIR GÖREVDE
PUTİN 26 YILDIR GÖREVDE
Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso 28 yıl, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ve
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise 26’şar yıl görev süresiyle
sıralamada bulunuyor.
Veriler, yalnızca kesintisiz görev sürelerini kapsıyor ve kraliyet aileleri listeye dahil edilmiyor. Araştırma Statista tarafından yayımlandı.
#Kongo
#İran
#Rusya