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Hamas ABD'nin Gazze'de ateşkes önerisini yetersiz buldu

Hamas ABD'nin Gazze'de ateşkes önerisini yetersiz buldu

09:3330/05/2025, Cuma
DHA
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Gazze
Gazze

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren tutumuna rağmen, ateşkes önerisini kabul ettiği bildirildi. Ancak Hamas, sunulan teklifin beklentileri karşılamadığını ve mevcut haliyle yetersiz olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas ile Tel Aviv arasında esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes için sunduğu son öneriyi kabul edeceğini söylediği bildirildi.


ABD, İsrail'in Gazze'de ateşkes önerisini imzaladığını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Hamas'ın henüz öneriyi kabul etmediği ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı. Diğer yandan Hamas ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff aracılığıyla ara bulucular tarafından Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin sunulan yeni taslağı teslim aldığını duyurdu.


"Sorumluluk bilinciyle inceleniyor"


Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu önerinin şu anda Hareket'in ilgili birimlerince ‘sorumluluk bilinciyle' incelendiği kaydedildi. Açıklamada, verilecek cevabın,
"Gazze'deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı"
belirtildi.



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