Dünya Hamas, İsraili Kudüse karşı kötü niyetli planları konusunda uyardı
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Hamas, İsrail'i 'Kudüs'e karşı kötü niyetli planları konusunda' uyardı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atmosferinden istifade ederek Mescid-i Aksa'ya "kötü niyetli planlarını" dayatma çabaları konusunda İsrail'i uyardı. İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası vermesini kınayan Hamas lideri, bu yapılanın ibadet hakkını ihlal olduğunu kaydetti.

Haber Merkezi AA
İsmail Heniyye
İsmail Heniyye

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgınının yansımalarından faydalanarak Mescid-i Aksa ve Filistinlilere karşı kötü niyetli planlarını dayatma çabası içine giren işgal yönetimini uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu planlarını uygulayamayacağını vurgulayan Heniyye, İsrail'in Doğu Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaptıkları ile Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarını takip ettiklerini belirtti.

  • İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası vermesini kınayan Hamas lideri, bu yapılanın ibadet hakkını ihlal olduğunu kaydetti.

Filistinlilere de radikal Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına karşı Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı yapan Heniyye, Ürdün Kralı 2. Abdullah başta olmak üzere Arap liderlerden Aksa'ya karşı dini ve tarihi sorumluluklarını üstlenmelerini, İsrail'in planlarını durdurmak için harekete geçmelerini istedi.

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