Hamas ve Filistin yönetimi Gazze'nin yönetimi için anlaştı: Komite kurulacak

Hamas ve Filistin yönetimi Gazze Şeridi konusunda anlaştı. Hamas’ın üst düzey yetkililerinden Musa Ebu Marzuk, Arap basınına verdiği röportajda, Filistin yönetimi ile Gazze Şeridi’ni yönetecek geçici bir komite kurulması konusunda anlaştıklarını açıkladı.

Komiteyi Filistin yönetiminden bakan yönetecek

Marzuk, komitenin sorumlulukları arasında sınır geçişlerini ve Gazze’deki güvenlik güçlerini denetlemenin de yer alacağını belirterek, komitenin Filistin yönetiminden bir bakan tarafından yönetileceğini aktardı. Marzuk, söz konusu kararın ABD tarafından onaylanıp onaylanmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Gazze Şeridi’ne konuşlandırılması planlanan Uluslararası İstikrar Gücü’ne değinen Mazruk, İsrail’in hala Gazze Şeridi’nde kontrolü altında tuttuğu bölgelerde BM güçlerinin faaliyet göstermesine izin vermediğini ve bunun Gazze’ye Uluslararası İstikrar Gücü konuşlandırılmasını öngören ABD planıyla çeliştiğini söyledi.

"Irak ordusu dağıtıldığında kaos yaşandı ve El Kaide ile DEAŞ ortaya çıktı"

Uluslararası İstikrar Gücü’nün operasyonel ayrıntıları konusunda, örneğin nerede faaliyet göstereceği ve görevinin ne olacağı gibi konularda anlaşmazlıklar olduğunu belirten Marzuk, "Hamas, Gazze’de kontrolü elinde tutan güç. Eğer silahsızlandırılırsa, başka gruplar ortaya çıkacaktır. Irak’ta olduğu gibi. Irak ordusu dağıtıldığında kaos yaşandı ve El Kaide ile DEAŞ ortaya çıktı" dedi.

Uluslararası İstikrar Gücü ile ilgili detaylar netleşmeden Hamas’ın silahsızlandırılmasının bölgede istikrara veya anlaşmaların uygulanmasına katkıda bulunmayacağını aktaran Marzuk, "Herhangi bir yedek güç Filistinlilerden oluşmalı ve Filistinliler tarafından kabul edilmeli. Böylece iç çatışma yaşanmayacaktır" dedi.







