Dünya Hamasın çağrısıyla Gazzeliler sokaklara çıktı
ORTADOĞU

Hamas'ın çağrısıyla Gazzeliler sokaklara çıktı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca kişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etti. Hamas'ın çağrısıyla gösteriye katılan Gazzeliler, ABD karşıtı sloganlar atarak lastik yaktı.

Haber Merkezi AA
Gazze'deki protestolardan bir fotoğraf.
Gazze'deki protestolardan bir fotoğraf.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Basın Müşaviri Tahir en-Nunu, gösteri kapsamında yaptığı konuşmasında, Filistin halkı ve direnişinin sözde barış planına izin vermeyeceğini vurguladı.

"Bu anlaşmaya destek veren ve gerçekleşmesi için çabalayan kim varsa, tarih onu ihanetle anacak." diyen Nunu, anlaşmanın engellenmesi için atılacak ilk adımın Filistin halkının birleşmesi olacağını söyledi.

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Yunanistan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili Ioannis Lagos meclis kürsüsünde Türk bayrağı yırttı. Yapılan bu çirkin saldırı akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. Yılı Töreni'ndeki konuşmasıyla, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 28 Şubat 2017'deki MHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı çıkışı akıllara getirdi.


Trump'ın sözde barış planı

  • ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
  • Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
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