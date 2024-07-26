Hamas'tan ABD'ye 'Netanyahu' çağrısı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in "Gazze'deki acil insani duruma ilişkin endişelerini" dile getirmesinin ardından Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Hamas yetkilisi, Harris'in seçim kampanyasına "yalanlar uydurarak, koruduğunu iddia ettiği insan haklarını, uluslararası hukukun güvence altına aldığı işgalciye direnme hakkını göz ardı ederek ve Siyonist oluşumun lehine, Filistin halkının aleyhine sapkın bir vizyonla başladığını" savundu.
ABD yönetimine "soykırım savaşını" durdurma çağrısında bulunan Rişk, şunları kaydetti:
Harris, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişesini ilettiğini belirterek "Şu anlaşmayı (esir takası) yapalım ve ateşkes ile savaşı bitirelim." demişti.