Hamas'tan ABD'ye 'Netanyahu' çağrısı

Katil İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan sürdürdüğü acımasız saldırıları 293. gününde de devam ediyor. Filistinli ailelerin İsrail saldırılarında hayatını kaybeden yakınlarıyla vedası yürekleri burktu.İsrail Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda 89 Filistinli hayatını kaybettiği, yaralıların sayısının ise 263'ün üzerine çıktığı bildirildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 145 Filistinli öldü, 90 bin 257 kişi yaralandı.