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Dünya

Haniye suikasti sonrası terör devleti panikledi: İsrail tüm sivil uçuşları durdurdu

Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi Tahran'da alçakça şehit eden İsrail'de panik havası hakim. İsrail Havacılık Otoritesi, İsrail'e gelen ve İsrail'den kalkan uçuşların bu gece yarısına kadar ve durum yeniden değerlendirilinceye kadar iptal edildiğini duyurdu.

12:57 - 31/07/2024 الأربعاء
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Ben Gurion Uluslararası Havalimanı
Ben Gurion Uluslararası Havalimanı

İsrail Havacılık Otoritesi, İsrail'e gelen ve İsrail'den kalkan uçuşların bu gece yarısına kadar ve durum yeniden değerlendirilinceye kadar iptal edildiğini duyurdu.


Haniye suikastinin ardından bölgede gerilim yükseliyor. Tüm dünyadan suikastle ilgili açıklamalar gelirken İsrail sivil uçuşları durdurma kararı aldı.


Ülkede Haniye'ye düzenlenen suikaste yanıt olarak misilleme yapılmasından endişe ediliyor.



Haniye'nin şehit edilmesi


Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.


İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.


İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.




#İsrail
#havacılık
#Haniye
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