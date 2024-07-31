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Dünya

Haniye'yi koruyamayan İran suikastın ardından göndere kırmızı sancak çekti

Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'da şehit olmasının ardından Kirman kentinde bulunan Cemkeran Camisi'nde intikam anlamına gelen kırmızı sancak göndere çekildi.

17:10 - 31/07/2024 Çarşamba
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Kum şehrinde Haniye için kırmızı sancak göndere çekildi
Kum şehrinde Haniye için kırmızı sancak göndere çekildi

Terör devleti İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırı bölgedeki tansiyonu zirveye çıkarırken bu sabah suikast haberi gündeme düştü.


Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucunda şehit oldu.


İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "İşgalci teröristleri pişman edeceğiz." derken ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildi.


İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik suikastın İran'da gerçekleşmesinden dolayı kendilerini sorumlu gördüklerini ve İsrail'den Haniye'nin intikamını almayı vazife kabul ettiklerini söyledi.



'İntikam' sancağı çektiler


İran'ın Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii'nin tepesine de , intikamı simgeleyen kırmızı sancak çekildi.


İran televizyonları, kırmızı sancağın göndere çekilmesini canlı olarak yayınladı.




#İran
#Haniye
#Hamas
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