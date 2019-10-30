Hariri istifa etti

Lübnan’da da göstericiler, hükümetin açıkladığı reform paketine karşın meydanları boşaltmamakta kararlı. Başkent Beyrut’ta 15 güne yaklaşan eylemlerde dün kritik bir gelişme yaşandı. Başbakan Saad Hariri göstericilerin talepleri karşısında “istifa ettiğini” açıkladı. İstifa açıklamasından hemen önce Şii Hizbullah ve Emel hareketine mensup militanlar, Beyrut’ta hükümetin istifasını talep eden göstericilere saldırdı. Şii militanların saldırısında eylemcilerin kurduğu çadırları yıktığı ve çevredekilere yönelik şiddete başvurduğu görüldü. Lübnan ordusunun da Şii milislere müdahalede bulunduğu iddia edildi. Öte yandan eylemler nedeniyle Yerel basında çıkan haberlerde, ülkedeki yakıt ve buğday stoklarının vatandaşların 20 günlük ihtiyacını karşılayamayacak durumda olduğu aktarıldı.

DÜNYA Lübnan'da kriz büyüyor: Temel ihtiyaç maddeleri tükenmek üzere