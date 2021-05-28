Haşdi Şabi’den darbe provası: Başbakan Kazımi'den taviz yok

İran destekli Şii milis gücü Haşdi Şabi, Irak’ı karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde PKK’nın yuvalandığı Sincar’da Irak ordusu ile karşı karşıya gelen Haşdi Şabi güçleri, bu kez de Kazımı hükümetine askeri müdahale ile tehdit etti. Haşdi Şabi komutanlarından Kasım Muslih el-Hafaci’nin tutuklanmasının ardından sokaklara inen milisler Bağdat’ta hükümet konakları ve elçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge’ye baskın düzenledi. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin evi ve Genelkurmay Başkanlığı’nın da aralarında olduğu bazı binalar milisler tarafından sarıldı.

Kasım Muslih el-Hafaci

YOLLARI, KÖPRÜLERİ TUTTULAR

Bölgenin giriş ve çıkışları ele geçirildi, yollar ve köprüler de milisler tarafından tutuldu. Milisler Muslih’in serbest bırakılması için Kazimi’ye çağrıda bulundu. Irak ordusu da milislere karşı harekete geçti. Kazimi hükümetinin talimatıyla Irak ordusuna ait tank ve askeri araçlar da Yeşil Bölge de önlemler aldı. Zaman zaman milislerle Irak Anti-terör güçleri arasında gerilim yaşandı. Dün öğle saatlerinde Haşdi Şabi unsurlarının Yeşil Bölge kapıları ve hükümet binalarına yönelik kuşatması sona erdi ancak milisler bölgeyi terk etmedi. Irak ordusu da bölgeyi yeni birliklerle güçlendirdi.

Sabah saatlerinde Seyyid el-Şuheda Tugayları Milisleri sözcüsü Kazem el-Fartusi Muslih’in serbest bırakıldığını iddia attı. Ancak Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Kasım Muslih’in terör suçundan dolayı halen tutuklu bulunduğunu ve sorgusunun devam ettiğini duyurdu. Haşdi Şabi’nin Yeşil Bölge’yi kuşatmasıyla ilgili de Kazimi, inceleme başlatıldığını söyledi.

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YENİ HÜKÜMET İSTİYORLAR

Irak Hizbullahı’ndan yapılan açıklamada ise, Başbakan Mustafa Kazimi’nin, ordu ve emniyet güçlerini kışkırtarak Haşdi Şabi’yle çatıştırmak istediği öne sürüldü. Grubun üst düzey sorumlularından Ebu Ali Askeri, “Bir haftadır Kazimi, Ahmed Ebu Rehif ve CIA’den bir grup, Haşdi Şabi liderlerinden Kasım Muslih’i kaçırma planı yapıyor” iddiasında bulundu. Seydul Şuheda grubu lideri Ebvela Velayi ise, “Haşdi Şabi’ye karşı ihlaller derin rahatsızlığa sebep oluyor ve acilen yeni bir hükümetin kurulmasının önünü açıyor” dedi.

Devlet içinde devlet

Irak içerisinde toplam 8 bölge komutanlığı ve 150 bin milisi bulunan Haşdi Şabi örgütü, Irak’ta “devlet içinde devlet” olmakla suçlanıyor. Tutuklanan Haşdi Şabi Enbar Operasyonlar Komutanı Kasım Muslih, Kerbela’daki sivil aktivistleri öldürme ve ABD güçlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü’ne yapılan roketli saldırılarda parmağı olduğu iddia ediliyor.