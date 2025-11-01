Hasta ve yaralılar gözümüzün önünde ölüyor

Gazze Şeridi’ndeki El Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Selmiye, terör devleti İsrail’in temel tıbbi malzemelerin girişini kısıtlaması nedeniyle savaşın başından bu yana tedaviye muhtaç binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. El Cezire’ye konuşan Ebu Selmiye, 10 Ekim’deki ateşkesin ardından ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin yalnız yüzde 10’unun bölgeye ulaşabildiğini belirtti. 350 binden fazla kronik hastanın acil ilaç ihtiyacı bulunduğunu, 22 bin kişinin ise yurt dışında tedavi beklediğini ifade etti. Doktor, “Yaralılar ve hastalar gözlerimizin önünde ölüyor, müdahale edecek hiçbir imkânımız yok” dedi. Ebu Selmiye, yeni doğan bebek ölümlerinin oranının savaş öncesine göre dört kata çıktığını, kadın ve çocukların en büyük mağdurlar olduğunu vurguladı.