Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Hasta ve yaralılar gözümüzün önünde ölüyor

Hasta ve yaralılar gözümüzün önünde ölüyor

04:001/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze.
Gazze.

Gazze’deki El Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Selmiye, 9 Ekim’deki ateşkesin ardından ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin yalnızca %10’unun bölgeye ulaşabildiğini söyledi. 350 binden fazla kronik hastanın acil ilaç, 22 bin kişinin ise yurt dışında tedavi beklediğini belirten Ebu Selmiye, “Yaralılar ve hastalar gözlerimizin önünde ölüyor, müdahale edecek hiçbir imkânımız yok” dedi.

Gazze Şeridi’ndeki El Şifa Hastanesi Direktörü Dr. Muhammed Ebu Selmiye, terör devleti İsrail’in temel tıbbi malzemelerin girişini kısıtlaması nedeniyle savaşın başından bu yana tedaviye muhtaç binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. El Cezire’ye konuşan Ebu Selmiye, 10 Ekim’deki ateşkesin ardından ihtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin yalnız yüzde 10’unun bölgeye ulaşabildiğini belirtti. 350 binden fazla kronik hastanın acil ilaç ihtiyacı bulunduğunu, 22 bin kişinin ise yurt dışında tedavi beklediğini ifade etti. Doktor, “Yaralılar ve hastalar gözlerimizin önünde ölüyor, müdahale edecek hiçbir imkânımız yok” dedi. Ebu Selmiye, yeni doğan bebek ölümlerinin oranının savaş öncesine göre dört kata çıktığını, kadın ve çocukların en büyük mağdurlar olduğunu vurguladı.



#Gazze
#Filistin
#İsrail
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI KASIM 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE ortalaması değişiyor mu? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplama