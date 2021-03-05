Dünya Havaalanı kurup öyle gönderecek İsrailli yazar Gazzeyi ilhak planını yazdı
ORTADOĞU

​Havaalanı kurup öyle gönderecek: İsrailli yazar Gazze'yi ilhak planını yazdı

Havaalanı kurup öyle gönderecek: İsrailli yazar Gazze'yi ilhak planını yazdı

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ni ilhak planının ayrıntıları ortaya çıkıyor. İsrailli yazar Amr Shafer Rafif makalesinde, kabine toplantılarında açılan protokollere dair belgeleri kaleme aldı. 50 yıl gizli kalacak tutanaklarla tehcir planının boyutuna dikkat çeken Rafif şunları kaydetti: “Bunları belki de ancak 2069’da inceleyebiliriz. Ancak ulaşılan belgeler tehcir planının gerçek boyutunu ortaya çıkarıyor.”

Hatice Saka Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ni ilhak planının ayrıntıları ortaya çıkıyor. İsrailli yazar Amr Shafer Rafif makalesinde, kabine toplantılarında açılan protokollere dair belgeleri kaleme aldı. 50 yıl gizli kalacak tutanaklarla tehcir planının boyutuna dikkat çeken Rafif şunları kaydetti: “Bunları belki de ancak 2069’da inceleyebiliriz. Ancak ulaşılan belgeler tehcir planının gerçek boyutunu ortaya çıkarıyor.”

Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı
DÜNYA
Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesi ile ilgili soruşturma başlatıldı

Gazzelileri gönderme planının uzun yıllara dayandığını belirten İsrailli yazar, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

HERKESTEN GİZLİYORLAR

  • “Gazze Şeridi’ndeki işgalin ilk yıllarından itibaren kabine toplantılarının açılışında son yıllarda birçok protokolün açıldığına tanık olmaya başladım. Bu belgeler zengin bilgiler içeriyor ve ilk defa İsrail hükümetinin Filistinlilerin yaşamları ile ilgili karar alma sürecine gizlilik perdesini aralıyor. İsrail Gazze Şeridi’nden bir göç organize etmek için diğer ülkelerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu plana göre, herhangi bir ülke kabul etmesi halinde İsrail, güneyde bir havaalanı kurulmasını sağlayacak. Gazze halkı otobüslerle oraya taşıyacak ve onları yeni ülkelerine götürecek.”

ABD savaş suçlarında İsrail'e arka çıktı: UCM'nin soruşturma kararı hayal kırıklığı
DÜNYA
ABD savaş suçlarında İsrail'e arka çıktı: UCM'nin soruşturma kararı hayal kırıklığı

İLHAK PLANI İŞLİYOR

Kaynaklar, İsrail’in Gazze’yi işgalinin ilk yıllarında, İsrail’in Gazze’deki Filistin demografisini yeniden şekillendirme girişimlerini yoğun şekilde ele aldığını ve nüfusu olabildiğince azaltmayı birincil hedef olarak belirlediğini ortaya koyuyor. İsrail, Filistinlilerin Gazze’den göç etmesini teşviki, istikrarsız bir ekonomik durumu sürdürmeyi ve ayrılmak isteyenlere yardım sağlamayı benimsiyor. Bu politikanın sahada etkisini artırması ve göç eğiliminin birkaç yıl daha devam etmesi durumunda İsrail ilhak planının gerçekleşmesinden endişe duyuluyor. Yalnızca 1968’de 32 bin Filistinli Gazze’den kalıcı olarak göç etti. 2018’de Rafah kapısının açılmasının ardından 35 bin Filistinli ülkeyi terk etti.

Abone Ol Google News
Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

​On yedi farklı çalışma yürütülüyor.
BM israfı raporladı

BM israfı raporladı

​Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor.
Papa Irak’ta

Papa Irak’ta

​8 Mart'a kadar sürecek ziyaret dün resmen başladı.

'Kur'u gürültüye pabuç yok

'Kur'u gürültüye pabuç yok

​Gübre desteği fiyatları frenleyecek.

Kudüs’e selam

Kudüs’e selam

'Uluslararası Kudüs Haftası' 8 Mart'ta başlıyor.
Hala yardıma ihtiyaçları var

Hala yardıma ihtiyaçları var

İki yüz seksen iki bin kişi İdlib'e döndü.
Diyarbakır'da teröre darbe

Diyarbakır'da teröre darbe

​HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı.
Zam iptal edildi

Zam iptal edildi

Ankara Valiliği açıkladı.

​Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı nokta vuruldu.

Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

​Bakan Koca, toplantı sonrası açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.