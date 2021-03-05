​Havaalanı kurup öyle gönderecek: İsrailli yazar Gazze'yi ilhak planını yazdı

İşgalci İsrail’in Gazze Şeridi’ni ilhak planının ayrıntıları ortaya çıkıyor. İsrailli yazar Amr Shafer Rafif makalesinde, kabine toplantılarında açılan protokollere dair belgeleri kaleme aldı. 50 yıl gizli kalacak tutanaklarla tehcir planının boyutuna dikkat çeken Rafif şunları kaydetti: “Bunları belki de ancak 2069’da inceleyebiliriz. Ancak ulaşılan belgeler tehcir planının gerçek boyutunu ortaya çıkarıyor.”

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Gazzelileri gönderme planının uzun yıllara dayandığını belirten İsrailli yazar, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

HERKESTEN GİZLİYORLAR

“Gazze Şeridi’ndeki işgalin ilk yıllarından itibaren kabine toplantılarının açılışında son yıllarda birçok protokolün açıldığına tanık olmaya başladım. Bu belgeler zengin bilgiler içeriyor ve ilk defa İsrail hükümetinin Filistinlilerin yaşamları ile ilgili karar alma sürecine gizlilik perdesini aralıyor. İsrail Gazze Şeridi’nden bir göç organize etmek için diğer ülkelerle görüşmeler gerçekleştiriyor. Bu plana göre, herhangi bir ülke kabul etmesi halinde İsrail, güneyde bir havaalanı kurulmasını sağlayacak. Gazze halkı otobüslerle oraya taşıyacak ve onları yeni ülkelerine götürecek.”

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İLHAK PLANI İŞLİYOR

Kaynaklar, İsrail’in Gazze’yi işgalinin ilk yıllarında, İsrail’in Gazze’deki Filistin demografisini yeniden şekillendirme girişimlerini yoğun şekilde ele aldığını ve nüfusu olabildiğince azaltmayı birincil hedef olarak belirlediğini ortaya koyuyor. İsrail, Filistinlilerin Gazze’den göç etmesini teşviki, istikrarsız bir ekonomik durumu sürdürmeyi ve ayrılmak isteyenlere yardım sağlamayı benimsiyor. Bu politikanın sahada etkisini artırması ve göç eğiliminin birkaç yıl daha devam etmesi durumunda İsrail ilhak planının gerçekleşmesinden endişe duyuluyor. Yalnızca 1968’de 32 bin Filistinli Gazze’den kalıcı olarak göç etti. 2018’de Rafah kapısının açılmasının ardından 35 bin Filistinli ülkeyi terk etti.