Hem öldürdü hem dalga geçti

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Cohen, bombalanmış olan Gazze fotoğrafına, "Gazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Gazze, her zaman aydınlatılıyorsun." paylaşımında bulundu. İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketliliğe girişirken, karadan ve havadan bombardımanını artırdı. Önceki gece hastanelere ve sivil yerleşim yerlerine binlerce bomba yağdıran İsrail güçleri, işlediği suçlara dünyanın şahit olmaması adına bölgedeki tüm elektriği ve interneti kesti. İsrailli gazeteci Cohen’in soykırımı tiye alan paylaşımları ise kan dondurdu.
TAŞ DEVRİ BENZETMESİ ÇİLEDEN ÇIKARDI
Bombalanmış bir Gazze fotoğrafını paylaşan Cohen, "Gazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Sen her zaman aydınlıksın Gazze.” diyerek masum sivillerle alay etti. Cohen bir diğer paylaşımında da, "Resmi olarak: Gazze artık Taş Devri'nde. Su yok Elektrik yok, İnternet yok, İlaç yok, Yemek yok" ifadelerini kullandı. İsrailli gazetecinin paylaşımları sosyal medyada infiale yol açtı. Çok sayıda kullanıcı, “insanlığını unuttun” ve “İsrail gaddarlığının resmi” ifadeleriyle gazetecinin paylaşımını eleştirdi.