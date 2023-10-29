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Dünya

Hem öldürdü hem dalga geçti

Terör devleti İsrail Filistinlilere yönelik harekatını sürdürürken, Gazeteci Edy Cohen, bombaların hedefi olan Gazze hakkında skandal ifadeler kullandı.

Dış Haberler
04:00 - 29/10/2023 Pazar
Güncelleme: 01:26 - 29/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cohen, bombalanmış olan Gazze fotoğrafına, "Gazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Gazze, her zaman aydınlatılıyorsun." paylaşımında bulundu. İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde yoğun askeri hareketliliğe girişirken, karadan ve havadan bombardımanını artırdı. Önceki gece hastanelere ve sivil yerleşim yerlerine binlerce bomba yağdıran İsrail güçleri, işlediği suçlara dünyanın şahit olmaması adına bölgedeki tüm elektriği ve interneti kesti. İsrailli gazeteci Cohen’in soykırımı tiye alan paylaşımları ise kan dondurdu.

TAŞ DEVRİ BENZETMESİ ÇİLEDEN ÇIKARDI

Bombalanmış bir Gazze fotoğrafını paylaşan Cohen, "Gazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Sen her zaman aydınlıksın Gazze.” diyerek masum sivillerle alay etti. Cohen bir diğer paylaşımında da, "Resmi olarak: Gazze artık Taş Devri'nde. Su yok Elektrik yok, İnternet yok, İlaç yok, Yemek yok" ifadelerini kullandı. İsrailli gazetecinin paylaşımları sosyal medyada infiale yol açtı. Çok sayıda kullanıcı, “insanlığını unuttun” ve “İsrail gaddarlığının resmi” ifadeleriyle gazetecinin paylaşımını eleştirdi.



#İsrail
#Filistin
#Gazze
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