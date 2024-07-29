Heniyye TBMM'de konuşsun

Soykırımcı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, geçtiğimiz hafta ABD Kongresi’nde ağırlanarak her cümlesinden sonra ayakta alkışlanmasına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Sosyal medyada kampanya başlatan kullanıcılar, Hamas lideri İsmail Heniyye'nin TBMM'de konuşması çağrısında bulunarak "Alkışı İsmail Heniyye ve kahraman Filistin halkı hakediyor. İsmail Heniyye'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmasını istiyoruz" dedi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki günkü konuşmasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Türkiye’ye davet ettiklerini ancak gelmediğini söylemişti. Erdoğan, “Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz, bakalım gelebilecek mi? Gelir veya gelmez ama biz Filistin halkının, Filistinli kardeşlerimizin adına zaten söylenmesi gerekenleri her yerde her toplantıda dile getiriyoruz" diye konuşmuştu. Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlanmasına tepki gösterip "ABD'nin Kongresi'nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi" demişti.

3 Ağustos’ta meydanlara çağırdı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 3 Ağustos Cumartesi günü, Gazze’ye destek için meydanlara inmeye çağırdı. Heniyye, Hamas'ın internet sayfasında yer alan açıklamasında, İsrail saldırılarının tüm vahşetiyle devam ettiğini belirterek 3 Ağustos'u Gazze halkı ve İsrail hapishanelerdeki esirlere destek için ulusal ve bir uluslararası gün ilan ederek tüm İslam, Arap ve dünya ülkelerini o günde gösteriler düzenlemeye çağırdı. Hamas lideri, İsrail'in Gazze halkına ve esirlere karşı saldırıları duruncaya kadar gösterilerin devam etmesini istedi.







