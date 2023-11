Her yer Filistin her yer direniş

Bir dönem insan hakları ve hukukun üstünlüğünü savunduğunu iddia eden Avrupa ülkeleri adeta teröre desteğin ve nefret kültürünün beşiğine dönüştü. Söz konusu ülkeler bir yandan terör devleti İsrail’in Gazze’deki her türlü katliamını desteklemeyi sürdürürken, bir yandan da kamuoylarında soykırıma tepki gösterenleri cezai müeyyidelere uğramakla tehdit ederek sindirmeye çalışıyor. Özellikle İngiltere, Almanya ve Fransa gibi kıtanın önde gelen devletleri tarafından benimsenirken, Filistinli ölen siviller için en ufak bir yürüyüşe bile müsamaha gösterilmiyor. Son olarak İngiltere’nin başkenti Londra'da 11 Kasım'da düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşü için Başbakan Rishi Sunak'ın "provokatif ve saygısızca", İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ise "nefret yürüyüşü" ifadesini kullanmasına tepkiler geldi. Sunak, Filistin mitinginin kasıtlı olarak, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın silah bırakmasının yıl dönümü olarak kabul edilen Ateşkes Günü'nde yapıldığını iddia etti. Londra'da 14 Ekim'den bu yana her cumartesi on binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşlerini düzenleyen 6 sivil toplum kuruluşu Sunak ve Braverman’ın tutumlarını için "Gazze halkının bombalanmasına son verilmesi yönündeki halk desteğini bastırma arzusundan kaynaklandığı açıktır" ifadesi kullanıldı. Braverman daha önce Filistin bayrağını yasaklamayı tavsiye etmişti.