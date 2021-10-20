Dünya Her yıl500 İsrailliintihar ediyor
ORTADOĞU

Her yıl 500 İsrailli intihar ediyor

İsrail, ülkedeki intiharların önüne geçemiyor. İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) Araştırma ve Bilgi Merkezi, yılda 500 kişinin intihar ettiğini açıkladı.

Abone Ol Google News
Hatice Saka Yeni Şafak
Her yıl 500 İsrailli intihar ediyor
Arşiv

İsrail, ülkedeki intiharların önüne geçemiyor. İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) Araştırma ve Bilgi Merkezi, yılda 500 kişinin intihar ettiğini açıkladı. 2010’dan 2020 yılına kadar 5 bin 380 intihar vakası yaşandığı belirtilirken, verilere göre intihar edenlerin yüzde 80’ini erkekler, yüzde 20’sini ise kadınlar oluşturuyor. İntihar edenlerin çoğunun İsrail ordusundaki genç askerler olduğu, her yıl 100 İsrailli askerin intihar ettiğinin altı çizildi.

RUH SAĞLIĞI KLİNİĞİ KURDULAR

İsrail ordusunun intihar edenlerin gerçek sayısını gizlediği ve rakamların açıklanandan daha fazla olduğu öne sürülüyor. Ordu içindeki intiharların büyük bölümü “eğitim” ve “trafik kazası” olarak rapor ediliyor. İsrail yönetimi ordudaki intiharların yayılmasını engellemek için çalışma yürütüyor. Bu amaçla 2005 yılında Ordu Ruh Sağlığı Dairesi kuruldu. 2020 yılında askerlerden 1710’unun ruh sağlığı hizmeti aldığı belirtildi.

İsrail mahkemesinden skandal karar: Kudüs'teki Müslüman mezarlarının tahribinin durdurulması talebi reddedildi
DÜNYA
İsrail mahkemesinden skandal karar: Kudüs'teki Müslüman mezarlarının tahribinin durdurulması talebi reddedildi

1 YILDA 6 BİN İNTİHAR GİRİŞİMİ

İntiharlar İsrail toplumunda da yaygın. İsrail Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiklere göre, 2020 yılında 6 bin 215 intihar girişimi kaydedildi. İntihar riski altındaki nüfus gruplarını Falaşa Yahudileri ve Afrika’dan gelen göçmen Yahudiler oluşturuyor. Falaşa Yahudileri arasındaki intiharlar diğer Yahudilerinkine oranla 4 kat daha fazla. Ayrıca son yıllarda 75 yaş ve üzeri İsrailliler arasında da intiharların arttığı ifade ediliyor.

İşgalci İsrail askerleri Mevlid Kandili için toplanan Filistinlilere saldırdı
OYNAT 00:55
İşgalci İsrail askerleri Mevlid Kandili için toplanan Filistinlilere saldırdı
İşgalci İsrail güçleri, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili'ni kutlamak için Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve tazyikli su ile saldırdı. İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik saldırıları sonucu 60 kişinin yaralandığı ifade edildi. Öte yandan İsrail güçleri tarafından aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 11 Filistinlinin de gözaltına alındığı kaydedildi.
Buranın halkı çok para veriyor

'Buranın halkı çok para veriyor'

​Kiraladıkları arabayla dilenmeye geldiler.
Facebookun ismi değişiyor

Facebook'un ismi değişiyor

Şirketin CEO'su Zuckerberg yeni ismi 28 Ekim'de duyuracak.
İYİ Parti lideri Meral Akşenere HDP Eş Başkanı Pervin Buldanın iktidar ortağı olacağız sözü soruldu: İlk kez sizden duyuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda: Nijerya'da mevkidaşı ile açıklama yaptı

İsmail Demir müjdeli haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.