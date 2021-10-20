Her yıl 500 İsrailli intihar ediyor

İsrail, ülkedeki intiharların önüne geçemiyor. İsrail Parlamentosu’nun (Knesset) Araştırma ve Bilgi Merkezi, yılda 500 kişinin intihar ettiğini açıkladı. 2010’dan 2020 yılına kadar 5 bin 380 intihar vakası yaşandığı belirtilirken, verilere göre intihar edenlerin yüzde 80’ini erkekler, yüzde 20’sini ise kadınlar oluşturuyor. İntihar edenlerin çoğunun İsrail ordusundaki genç askerler olduğu, her yıl 100 İsrailli askerin intihar ettiğinin altı çizildi.

RUH SAĞLIĞI KLİNİĞİ KURDULAR

İsrail ordusunun intihar edenlerin gerçek sayısını gizlediği ve rakamların açıklanandan daha fazla olduğu öne sürülüyor. Ordu içindeki intiharların büyük bölümü “eğitim” ve “trafik kazası” olarak rapor ediliyor. İsrail yönetimi ordudaki intiharların yayılmasını engellemek için çalışma yürütüyor. Bu amaçla 2005 yılında Ordu Ruh Sağlığı Dairesi kuruldu. 2020 yılında askerlerden 1710’unun ruh sağlığı hizmeti aldığı belirtildi.

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1 YILDA 6 BİN İNTİHAR GİRİŞİMİ

İntiharlar İsrail toplumunda da yaygın. İsrail Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı istatistiklere göre, 2020 yılında 6 bin 215 intihar girişimi kaydedildi. İntihar riski altındaki nüfus gruplarını Falaşa Yahudileri ve Afrika’dan gelen göçmen Yahudiler oluşturuyor. Falaşa Yahudileri arasındaki intiharlar diğer Yahudilerinkine oranla 4 kat daha fazla. Ayrıca son yıllarda 75 yaş ve üzeri İsrailliler arasında da intiharların arttığı ifade ediliyor.