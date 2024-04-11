Herkesin gözünde aynı keder ve acı var: Paramparçayız

Gazze, bayramın birinci gününe de bomba sesleriyle uyandı. 6 ayı aşkın süredir yoğun saldırı altındaki bölgede, Ramazan ayı gibi bayram coşkusu da yaşanamadı. Yıkılan binaların arasında dün sabahın erken saatlerini bayram namazlarını kılan Filistinliler, kaybettikleri yakınlarının derme çatma mezarlarına koştu. Hüzün ve gözyaşının hakim olduğu mezarlıklara gelenler, 'Bize bayram yok, paramparçayız' dediler.





EN BÜYÜK KATLİAM RAMAZAN'IN SON GÜNÜ

Saldırılarda en çok can kaybının yaşandığı gün ise Ramazan'ın son günü oldu. Ramazan bayramının ilk günü, İsrail bombardımanında yerle bir olan Gazze Şeridi'nde birçok Gazzeli bayramı hüzünle karşılandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının 9 Nisan'da yaptığı açıklamaya göre,

İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saatte 153 Filistinli öldü, 3 bin 439 Filistinli ise yaralandı. 5 evladı şehit olan İslam Ali Sencer, “Evlatlarımı toprağa vereli tam 6 ay oldu. Onlarsız ilk bayramım, göz yaşlarım hiç durmuyor. Mezarlarının başına gidip saatlerce Kur'an okuyup dualar ettim. Burada her ailenin şehidi var ve bu acılarla yaşamak çok zor.” diyerek duygularını anlattı.

HERKESİN GÖZÜNDE AYNI KEDER VE ACI VAR

Sencer, “Bayramın ilk günü bayram namazımızı enkaz altında kendimizin oluşturduğu bir cemaatle eda ettik. Namazlarımızı kıldıktan sonra hepimiz birbirimizle büyük bir hüzünle bayramlaştık. Herkesin gözünde aynı acı ve keder vardı. Çünkü hepimizin ailesinden biri şehit olmuştu. Ardından birçok insan yakınlarını defnettikleri kabristanlara gitti. Orada çok büyük kalabalık vardı herkes ağlıyor, Kur'an okuyordu. Ben de eşimle birlikte şehit olan 5 çocuğumuzun kabrini ziyarete gittik. Göz yaşlarımızı tutamıyorduk, küçücük günahsız evlatlarımızı toprağa vermek çok büyük bir acı.” şeklinde konuştu.

5 evladımı defnettim

Evlatlarını defnettikten sonra ilk bayramını geçirdiğini belirten Sencer, “Burada anne ve babalar evlatlarını defnederken bizim gibi çok fazla gözyaşı döküyor. Ama hepimiz biliyoruz ki onlar cennete gitti, Rabb'imiz bize sabır versin çok zor imtihanlardan geçiyoruz. Gazze’de bayram sabahı çocuklara harçlık verilir. Abimle bayramlaşmaya gittiğimde onun çocuklarını gördüm ve hüngür hüngür ağlamaya başladım, evlatlarımı çok özledim. Savaş bizden sadece yaşadığımız şehri değil aynı zamanda canlarımızı da söküp aldı. Hepimiz paramparça haldeyiz her birimiz her gün ölüyoruz, işte bu yüzden de bayramımız bayram gibi değil. Yüreklerimiz buruk Ramazanı ve bayramı karşıladık.” ifadelerini kullandı.







