Dünya Hesabı kapatılan Venezuela Devlet Başkanı Madurodan Facebooka tepki Bu "Dijital Totalitarizm"
AMERİKA

Hesabı kapatılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Facebook'a tepki: Bu "Dijital Totalitarizm"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu Facebook tarafından hesabının engellenmesine tepki gösterdi. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Maduro, Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçlayarak, "Kişisel sayfamın Facebook tarafından sansürlenmesi göz önüne alındığında, geleneksel haftalık Kovid-19 değerlendirmelerimi Facebook sayfası 'ConCiliaFlores', Instagram, Youtube ve Twitter'dan yayınlamaya devam edeceğim. Bizi susturamazlar!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Hesabı kapatılan Venezuela Devlet Başkanı Madurodan Facebooka tepki: Bu Dijital Totalitarizm
Maduro

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu Facebook tarafından hesabının engellenmesine tepki gösterdi.

DİJİTAL TOTALİTARİZM

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Maduro, Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçlayarak, "Kişisel sayfamın Facebook tarafından sansürlenmesi göz önüne alındığında, geleneksel haftalık Kovid-19 değerlendirmelerimi Facebook sayfası 'ConCiliaFlores', Instagram, Youtube ve Twitter'dan yayınlamaya devam edeceğim. Bizi susturamazlar!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformuna göre Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etmişti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformdan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurmuştu.

Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda, kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve Kovid-19'u önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

Facebook'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya sansür: Yanlış bilgi yayıyor
DÜNYA
Facebook'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya sansür: Yanlış bilgi yayıyor

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Rus aşısı oldu
DÜNYA
Venezuela Devlet Başkanı Maduro Rus aşısı oldu
Abone Ol Google News
Bugün resmen açılıyor

Bugün resmen açılıyor

​Yılda 5 milyon adet akıllı telefonun üretilmesi bekleniyor.
Dijital Totalitarizm

'Dijital Totalitarizm'

Hesabı kapatılan Maduro'dan Facebook'a tepki.
Sıkışan gemi kurtarıldı

​Mısır medyası geminin normal rotasına döndüğünü yazdı.

Kısıtlamanın sona ermesiyle yoğunluk yüzde 56 oldu.

​Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması.

Aşı pasaportu üzerinde çalışıyoruz

Aşı pasaportu üzerinde çalışıyoruz

​ABD Başkanı Joe Biden temmuz ayını işaret etmişti.
Korona<br>tedbirlerini uygulayın

Korona
tedbirlerini uygulayın

​Almanya Başbakanı Merkel'den eyalet başbakanlarına çağrı.
Göz açtırmıyorlar

Göz açtırmıyorlar

​Fatih'te ekipler hem içeride hem dışarıda denetim yaptı.
Facebook'tan<br>İran hamlesi

Facebook'tan
İran hamlesi

​Devlet kanalı Press TV'nin sayfası kalıcı olarak kapatıldı.
Faaliyetler durdu

Faaliyetler durdu

​Fransa, 20 milyar dolarlık kayıpla karşı karşıya.
Planlı kanal savaşları

Planlı kanal savaşları

'The Ever Given' gemisi yeni kanal, yol ve alternatif güzergah savaşlarını tetikledi.
2021 hedefi 60 ülkeye ihracat

2021 hedefi 60 ülkeye ihracat

​Kademe, 2020 yılında 46 ülkeye atık teknolojileri ve temizlik araçları ihraç etti.
Dünyanın en pahalısı<br>Kilosu 96 bin TL

Dünyanın en pahalısı
Kilosu 96 bin TL

​Türkiye'de mağarada toplanıyor Guinness'e girdi.
Büyük oynuyoruz

Büyük oynuyoruz

Google Play'deki dijital oyunların 8 bininden fazlası Türk yapımı.
Çözüm Ovaköy’den geçiyor

Çözüm Ovaköy’den geçiyor

​Süveyş Kanalı'ndaki kaza, tıkanan ticari seferlere alternatif güzergahların önemini ortaya koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.