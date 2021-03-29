Hesabı kapatılan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Facebook'a tepki: Bu "Dijital Totalitarizm"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yanlış bilgi yaydığı" gerekçesiyle sosyal paylaşım platformu Facebook tarafından hesabının engellenmesine tepki gösterdi.

DİJİTAL TOTALİTARİZM

Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Maduro, Facebook'u "Dijital Totalitarizm" yapmakla suçlayarak, "Kişisel sayfamın Facebook tarafından sansürlenmesi göz önüne alındığında, geleneksel haftalık Kovid-19 değerlendirmelerimi Facebook sayfası 'ConCiliaFlores', Instagram, Youtube ve Twitter'dan yayınlamaya devam edeceğim. Bizi susturamazlar!" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya platformuna göre Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği Carvativir adlı ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etmişti.

Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformdan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurmuştu.

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Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda, kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve Kovid-19'u önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

DÜNYA Facebook'dan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya sansür: Yanlış bilgi yayıyor