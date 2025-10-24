Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Asya
Hindistan'da facia: Otobüs kazasında 20 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da facia: Otobüs kazasında 20 kişi hayatını kaybetti

12:2824/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Hindistan
Hindistan

Hindistan'ın Andhra Pradesh eyaletinde bir otobüsün iki tekerlekli araçla çarpışmasının ardından alev alması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

India Today gazetesinin haberine göre, Kurnool bölgesinde özel bir seyahat otobüsü iki tekerlekli bir araçla çarpıştıktan sonra alev aldı.


Görgü tanıkları, alevlerin önce otobüsün ön kısmında çıktığını ve sonra hızla yayıldığını belirtti.



Kazada 40 kişilik otobüsteki en az 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Bölge polisi, bazı cesetlerin tamamen yanmış olmasından dolayı kimlik tespitinin zorlaştığını söyledi.


Hindistan Başbakanı Narendra Modi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yaşanan can kayıplarından son derece üzüntü duyduğunu belirtti.



#Andhra Pradesh
#Hindistan
#KAZA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda teşviki düzenlemesi ile hangi otomobiller alınır? Hurda teşviki kapsamında yerlilik oranı %40’ın üzerinde olan 12 araba modeli