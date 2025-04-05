Hindistan'da Müslüman mülklerine gasp

Hindistan'ın Lok Sabha'sı (parlamentonun alt kanadı), Müslümanlara ait vakıflar üzerindeki merkezi hükümet kontrolünün genişletilmesini amaçlayan bir yasa tasarısını kabul etti. İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi tarafından sunulan, mevcut Müslüman Vakıf Yasası'nda değişiklik yapmayı amaçlayan yasa tasarısı üzerinde oylama yapıldı ve yasa tasarısı 288'e karşı 232 oyla kabul edildi. Yasa tasarısının yasalaşması için Eyaletler Konseyi'nden (Parlamento'nun ikinci meclisi) onay alması ve ardından onay için Başkan Draupadi Murmu'ya sunulması gerekiyor.





MÜLKİYET HAKKI YOK SAYILIYOR

Ülkenin ana muhalefet partisi olan Ulusal Kongre, yasa tasarısının anayasaya aykırı olduğunu ve Müslümanlara karşı ayrımcılık içerdiğini ileri sürerek yasa tasarısına karşı çıktı. Eski Devlet Başkanı ve Ulusal Kongre Partisi'nin üst düzey üyesi Rahul Gandhi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Vakıf Değişiklik Tasarısı'nın "Müslümanları dışlamayı ve kişisel ve mülkiyet haklarını gasp etmeyi amaçlayan bir silah" olduğunu söyledi.





TOPLUMSAL GERİLİM ARTACAK

Merkezi hükümet, 1995 Vakıf Yasası'nı değiştirerek Müslümanlara ait vakıf malları üzerindeki kontrolünü genişletmeye çalışıyor. Tasarı, hükümete, dini, eğitimsel veya hayır amaçlı faaliyet gösteren İslami vakıfların mal ve arazilerini denetleme ve bunlara müdahale etme yetkisi veriyor. Tasarı, Hindistan’daki Müslüman vakıfların yönetiminde önemli değişikliklere yol açabilir. Ancak muhalefet ve sivil toplum kuruluşları, bu düzenlemenin toplumsal gerilimi artırabileceği uyarısında bulunuyor.





EYLEMLER SÜRÜYOR

Diğer yandan Tüm Hindistan Müslüman Kişisel Hukuk Kurulu'nun (AIMB) başlattığı yasa tasarısına karşı protestolar ülke genelinde devam ediyor. Hindistan'daki Müslümanlar 24 Mart'ta yasa tasarısına karşı ulusal bir kampanya başlatmıştı. Gösterilerin yanı sıra, oturma eylemleri, halka açık konferanslar ve seminerler düzenleniyor. 26 ve 29 Mart tarihlerinde sırasıyla Patna ve Vijayawada’daki meclisler önünde büyük oturma eylemleri düzenlenmişti.





940 bin dönüme göz dikti

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti, mevcut yasadaki değişikliklerle, “Bu mülklerin yönetimindeki yolsuzlukları” ortadan kaldırmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Modi hükümeti, vakıf kurullarının ülkenin en büyük arazi sahipleri arasında yer aldığını belirtiyor. Verilere göre, ülke genelinde yaklaşık 872 bin vakıf mülkü bulunuyor ve bunlar, 940 bin dönümden fazla alanı kapsıyor.



