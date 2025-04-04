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Katil İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde bir eve saldırı düzenledi: 10 Filistinli hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde bir eve saldırı düzenledi: 10 Filistinli hayatını kaybetti

08:374/04/2025, Cuma
AA
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Katil İsrail'in saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Katil İsrail'in saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un doğusundaki el-Menara Mahallesi'nde bir evi bombaladı.

İsrail'in saldırısında 10 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1163 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 735 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 523'e, yaralıların sayısı 114 bin 776'ya yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.




#İsrail
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