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Dünya

Hindistan'da şoke eden olay: Bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı

Hindistan'da evde bebeklerini bulamayan aile, dışarı baktıklarında çocuklarının bir maymun tarafından götürüldüğünü gördü. Daha sonra maymunun bebeği 4,5 metre yükseklikten attığı ve ailenin çocuğu havada yakaladığı aktarıldı. Yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

21:52 . 27/08/2023 Pazar
AA
Hindistan'da bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı.

Hindistan'da bir maymun dört aylık bebeği çatıdan attı.

Hindistan'ın Rampur bölgesinde bir maymunun, 4 aylık bir bebeği çatıdan aşağı attığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberinde, 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı. Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi.

Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.



#Hindistan
#Maymun
#Rampur
12 dakika önce
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