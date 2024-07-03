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Dünya

Hindu ayininde izdiham: Ölü sayısı 100'ü geçti aralarında çocuklar da var

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi. izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu en az 121 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

11:23 - 3/07/2024 الأربعاء
Güncelleme: 11:26 - 3/07/2024 الأربعاء
AA
Hindistan'da ayin sırasında çıkan izdihamda 121 kişi öldü
Hindistan'da ayin sırasında çıkan izdihamda 121 kişi öldü
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

Hathras bölgesi yetkilileri, izdihamda aralarında çocukların da bulunduğu en az 121 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralıların da hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Polis yetkilileri Hathras bölgesindeki Sikandrarau CHC Hastanesinde kazada yaralanan mağdurlar ile görüştü.



#Hindistan
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