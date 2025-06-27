Hırsızların tercihi şaşırttı: İngiltere'de en çok çalınan araçlar

Royal United Services Institute (RUSI) savunma ve güvenlik düşünce kuruluşunun perşembe günü yayımladığı rapora göre, İngiltere’de araç hırsızlıkları son 10 yılda yüzde 75 artarak yılda yaklaşık 130 bin araca ulaştı.





Yaşanan olayların basit bireysel hırsızlıklar olmadığı söylenen raporda, RUSI olayların arkasında organize suç çetelerinin yer aldığını belirtti.





EN ÇOK ÇALINAN MODELLER

Raporda öne çıkan verilere göre, Range Rover veya Rolls-Royce gibi üst düzey modellerin yanı sıra, Ford Fiesta, Ford Focus ve Volkswagen Golf gibi daha erişilebilir araçlar da suç şebekelerinin ana hedefi haline geldi.





RUSI araştırmacısı Elijah Glantz, “Bugün belirli bir model popülerken, yarın talep ya da güvenlik önlemleri değişirse çeteler başka bir modele yöneliyor” dedi. Glantz’a göre, pahalı ya da nadir bulunan yedek parça talebi suçluları özellikle bu modellere yönelmeye itiyor.





RUSI, analizinde organize suç örgütlerinin araçları çalıp bir gün içinde ise İngiltere’den çıkarıldığını belirterek, araç hırsızlığının artık düşük seviyeli bir suç olmadığını yurt içi ve uluslararası boyutları olan ciddi ve organize bir suç biçimi olduğunu kaydetti.





HANGİ ÜLKELERE KAÇIRILIYOR?

Çalınan araçların çoğu Birleşik Arap Emirlikleri, Gürcistan, Kıbrıs ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi pazarlara ihraç ediliyor. Bu ülkelerdeki yüksek talep, organize suç çeteleri için büyük bir kazanç fırsatı oluşturuyor.





İngiltere Ulusal Suç Ajansı’nın da incelemeye aldığı rapora göre, araç hırsızlığının ülke ekonomisine etkisi büyük. Yılda yaklaşık 1,77 milyar sterlinlik kayıp yaşandığı, sigorta primlerinin ise 2021’den bu yana yüzde 82 arttığı kaydedildi.





RUSI araştırmacıları, bu maliyetin yalnızca sigorta veya onarım değil, aynı zamanda suçun önlenmesi ve mağdurların uğradığı zararların telafisini de kapsadığını belirtiyor.



