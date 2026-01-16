HIV, sıtma ve bulaşıcı hastalıklar için 792 milyon dolarlık destek

Yeni Şafak
11:2216/01/2026, Cuma
AA
ABD ve Malavi, yaklaşık 936 milyon dolarlık sağlık işbirliği anlaşması imzaladı
ABD ve Malavi, HIV/AIDS, sıtma, tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele için yaklaşık 936 milyon dolarlık, 5 yıllık ikili sağlık işbirliği anlaşmasına imza attı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD ve Malavi tarafından imzalanan İkili Sağlık İşbirliği Mutabakat Zaptı, Malavi'nin HIV/AIDS, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadelesine destek vermeyi amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında, ABD hükümetinin, 5 yıl boyunca Malavi'nin bulaşıcı hastalıklarla mücadelesini desteklemek için Malavi hükümetine 792 milyon dolara kadar destek sağlaması öngörülüyor.

Malavi hükümeti ise anlaşmanın geçerli olduğu süre boyunca yıllık sağlık harcamalarını 143,8 milyon dolar artıracak.

Malavi Sağlık ve Sanitasyon Bakanı Madalitso Baloyi, AA'ya yaptığı açıklamada, ülkenin sağlık sektörüne yönelik ABD yardımlarının kesilmesi nedeniyle "zor bir dönemden geçtiğini" belirterek, anlaşmanın bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusundaki kararlılığı yenileyeceğini ifade etti.

ABD'nin yaklaşık bir yıl önce yardımlarını kesmesinden bu yana Malavi'nin, sağlık sektöründeki bazı girişimleri finanse etmekte zorluk çektiğini söyleyen Baloyi, anlaşmanın sağlık alanındaki sorunların birçoğunu hafifleteceğini kaydetti.




