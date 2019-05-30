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Dünya Hükümeti kuramayan Netanyahunun hedefi Liberman
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Hükümeti kuramayan Netanyahu'nun hedefi Liberman

Hükümeti kuramayan Netanyahu'nun hedefi Liberman

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Liberman artık solun bir parçasıdır. Sağcı hükümeti yıktı. Ona tekrar inanmayın"ifadesini kullandı. Netanyahu, kendi partisi de olmak üzere 5 sağ partinin milletvekili sayısı 60'ta kaldı. Netanyahu partisi, 120 sandalyeli Mecliste güvenoyu için gerekli 61 sayısına ulaşamadığından hükümeti kuramadı.

Haber Merkezi AA
Avigdor Liberman ve Binyamin Netanyahu.
Avigdor Liberman ve Binyamin Netanyahu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni koalisyon hükümetini kuramaması üzerine Meclisin feshedilerek erken seçim kararı alınması nedeniyle İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ı hedef aldı.

  • Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Netanyahu, Liberman'ı ülkeyi gereksiz yere erken seçime sürüklemekle suçladı.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan erken seçimi az bir farkla önde tamamlayan Netanyahu, 17 Eylül'de yapılması kararlaştırılan erken seçimi de kazanacağını söyledi.

Netanyahu, geçen ayki seçimden birinci çıktığını ve İsrail kamuoyunun kendisini Başbakan olarak görmek istediğini dile getirerek, "Seçimden sonra Liberman Başbakanlık için beni destekleyeceğini açıklasa da verdiği bu sözü tutmaya hiç niyeti yoktu" dedi.

Koalisyon hükümetini kurmak için sundukları önerilerin Liberman'ın partisi tarafından geri çevrildiğini ifade eden Netanyahu, "Liberman, hükümeti devirmeyi istediğini açıkça belli etti. Bunu da yapılacak erken seçimde birkaç sandalye daha fazla alabileceğini düşündüğü için yaptı. Politik egoları yüzünden ülkeyi ikinci defa gereksiz bir seçime sürükledi" diye konuştu.

Koalisyon hükümetinin neden kurulamadığı ile ilgili bugün yeni bir açıklama yapacağını kaydeden Netanyahu, "Avigdor Liberman artık solun bir parçasıdır. Sağcı hükümeti yıktı. Ona tekrar inanmayın" şeklinde konuştu.

Meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısının oylaması öncesi konuşan Liberman ise Netanyahu'nun partisi Likud'un Ultra-Ortodoks partilere boyun eğdiğini iddia ederek, erken seçime gidilmesi nedeniyle İsrail Başbakanını suçlamıştı.

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Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, geçen ay yapılan seçimin ardından yeni koalisyon hükümetini kurma görevini 17 Nisan'da Netanyahu'ya vermişti.

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Revlin'den görevi alan Netanyahu, meclise girmeyi başaran 5 sağ parti ile koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelere başlamıştı.
Ancak, mecliste 5 milletvekiline sahip olan Liberman liderliğindeki sağcı İsrail Evimiz Partisi, Netanyahu Başbakanlığındaki hükümete katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin dini okullarında (Yeşiva) eğitim gören öğrencileri de askere almayı öngören yasa tasarısının Meclisten geçmesini şart koşması nedeniyle koalisyon görüşmeleri kilitlenmişti.

Söz konusu yasa tasarısına koalisyonda yer almayı kabul eden Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden 8'er milletvekiline sahip "Şas" ile "Yahudi Birleşik Tevrat Partisi"nin karşı çıkması nedeniyle Liberman koalisyon hükümetine katılmayı reddetmişti.
Bu nedenle Netanyahu'nun partisinin başı çektiği 5 sağ partinin milletvekili sayısı 60'ta kalarak 120 sandalyeli Mecliste güvenoyu için gerekli 61 sayısına ulaşamaması nedeniyle hükümet kurulamamıştı.

İsrail Başbakanına hükümeti kurması için verilen sürenin dolması üzerine Netanyahu'nun partisi Likud, Meclisin feshedilerek erken seçime gidilmesini öngören yasa tasarısını dün gece Parlamentoya sunmuştu.

Yapılan iki ayrı oylamanın ardından Meclisi fesheden yasa tasarı kabul edilerek ülkede 17 Eylül'de erken seçim yapılması kararlaştırılmıştı.

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