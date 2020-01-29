Dünya Husi milisler Suudi Arabistanda Aramco petrol tesislerini hedef aldı
ORTADOĞU

Husi milisler Suudi Arabistan'da Aramco petrol tesislerini hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'ya saldırı düzenlediklerini duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendilerine yönelik saldırılara karşılık çok sayıda füze ve silahlı insansız hava aracı ile Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde bulunan Aramco tesislerini, Ebha ve Cizan'daki havaalanlarını, Hamis Muşayt'taki bir üssü ve ülkedeki bazı "hassas" noktaları hedef aldıklarını belirtti

Haber Merkezi Reuters
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco petrol tesisleri.
Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco petrol tesisleri.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol şirketi Aramco tesislerinin yanı sıra iki havalimanı ve bir askeri üsse hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

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Aramco Savaşı
  • Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri düzenlediği basın toplantısında, başkent Sana'ya yönelik büyük bir askeri saldırıyı püskürttüklerini ve başkentin doğusundaki Nehm semtine bağlı tüm bölgelerde kontrolü sağladıklarını söyledi.

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Sözcü Seri, Cevf ve Marib kentlerinde 2 bin 500 kilometreden fazla alanı ele geçirdiklerini iddia etti.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, 14 Eylül 2019'da düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

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