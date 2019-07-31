İdlib'de hava saldırılarında 2 çocuk öldü

Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek

Suriyeli, mülteci, göçmen, ensar, muhacir… Son yıllarda hepimizin gündeminden ve dilinden düşmeyen bu ifadeler muhataplarında neler ifade ediyor. Suriyeli mülteci çocuk, mültecilik deyince ne anlıyor? Mimar Melek Zeynep Bulut'un, mültecilerin sadece fiziki olarak değil, ruhsal ve duygusal olarak da göç edişini anlattığı ve kuş metaforundan yola çıkarak oluşturulduğu enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmasını, savaştan kaçarak ülkemize yerleşen Suriyeli çocukların hikayeleri ile birleştirdik.



