Dünya İdlibde hava saldırılarında 2 çocuk öldü
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İdlib'de hava saldırılarında 2 çocuk öldü

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Rusya ve Esed rejiminin, Kefer Ziba köyüne yönelik hava saldırısında iki çocuk hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırıları devam ediyor. Esed rejiminin Kefer Ziba köyüne düzenlediği hava saldırısında iki çocuk yaşamını yitirdi.

Muhaliflere ait uçak gözlemevi, Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Kefer Ziba köyüne, Hama'nın kuzey kırsalında Morik, Kefer Zita ve Latamine ilçelerine Rusya ve rejime ait savaş uçaklarının hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Eriha ilçesine bağlı Kefer Ziba köyüne düzenlenen hava saldırısında iki çocuk hayatını kaybetti.

Yoğun hava saldırıları devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek
OYNAT 08:57
Dondurulmuş bir an parçası: Göçmek
Suriyeli, mülteci, göçmen, ensar, muhacir… Son yıllarda hepimizin gündeminden ve dilinden düşmeyen bu ifadeler muhataplarında neler ifade ediyor. Suriyeli mülteci çocuk, mültecilik deyince ne anlıyor? Mimar Melek Zeynep Bulut'un, mültecilerin sadece fiziki olarak değil, ruhsal ve duygusal olarak da göç edişini anlattığı ve kuş metaforundan yola çıkarak oluşturulduğu enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmasını, savaştan kaçarak ülkemize yerleşen Suriyeli çocukların hikayeleri ile birleştirdik.


İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde bulunuyor. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

  • Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 208'i çocuk, 140'ı kadın 781 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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