İdlib’de vicdanlar kazansın

Suriye'de yüz binlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü iç savaş 8 yılını geride bırakırken; AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Suriye iç savaşının bilançosunu ortaya koydu.

‘İnsanlığın Kanayan Vicdanı Suriye’ başlıklı raporda katliamların yüzde 95’inden fazlasının Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yaşandığı belirtildi. Raporda şu detaylar öne çıktı:

1 MİLYONDAN FAZLA

*Resmi olmayan rakamlara göre ölen sivil sayısı 1milyonun üzerinde. Bunların 500 binden fazlası saldırı ve çatışmalarda öldü. 80 binden fazlası açlık ve hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

14 BİN KADIN REJİM HAPİSHANELERİNDE

-Esed rejimi tarafından 130 bin, terör örgütü YPG/PKK tarafından 2 bin 705, DEAŞ tarafından 8 bin 143 kişi zorla alıkondu. Rejim tarafından hapsedilen kadınların sayısı ise 14 bini buldu.

KİMYASAL VAHŞET

*Esad rejimi işkencesi nedeniyle ölen sivil sayısı 13 bin 983’ü aşarken; rejimin kimyasal silah saldırıları esnasında kuşatma sebebiyle açlık ve ilaç yetmezliği sonucu ölen sivil sayısı 921’e ulaştı. Bunların yaklaşık 398’ini çocuklar, 187’sini ise kadınlar oluşturuyor.

12 MİLYON EVLERİNİ TERK ETTİ

*İç savaş nedeniyle yaklaşık 12 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yaklaşık 5,8 milyonu ülkeyi terk etti.

EN ACI İÇ SAVAŞ

*Suriye’de yaşanan trajedi tarihin en acı iç savaşlarından biri olarak kayıtlara geçti.

*Katliamların yüzde 95’inden fazlası rejim ve destekçilerinin saldırılarıyla gerçekleşti.

İDLİB DE SON DURUM

Türkiye’nin, İran ve Rusya ile vardığı mutabakat çerçevesinde geçen yıl çatışmasızlık bölgesi olarak üzerinde anlaşmaya varılan İdlib’de ise 8 yıllık savaşın son dramları yaşanıyor. Esed rejimi ve Rusya’nın aralık ayı ortasından bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar diğer bölgelerden kaçarak İdlib’de sığınan sayısı milyonları bulan sivilleri yeni bir göçe doğru baskılıyor. Saldırılar nendeniyle sivillerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları sürüyor. Son üç günde 47 bin sivil bölgeden göç ederken, son iki haftada 235 binden fazla sivilin yerinden edildiği belirtildi. Bombardımanlarda 11 günde 90’a yakın sivil hayatını kaybetti.