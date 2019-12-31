Dünya İdlibde vicdanlar kazansın
ZEYTİN DALI HAREKATI

İdlib’de vicdanlar kazansın

Suriye’de iç savaş milyonlarca kişinin sığındığı İdlib’de düğümlenirken, geride kalan 8 yılın faturası milyonlarca sivile kesildi. AK Parti 12 milyon kişinin evini, 6 milyon Suriyelinin ise ülkesini terk ettiğine işaret etti. 14 bin sivilin rejimin işkenceleri sonucu öldüğünü, yüz binin üzerinde kişinin zorla alıkonulduğu bildirildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
İdlib
İdlib

Suriye'de yüz binlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin mülteci konumuna düştüğü iç savaş 8 yılını geride bırakırken; AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Suriye iç savaşının bilançosunu ortaya koydu.

‘İnsanlığın Kanayan Vicdanı Suriye’ başlıklı raporda katliamların yüzde 95’inden fazlasının Esad rejimi ve destekçilerinin saldırıları sonucu yaşandığı belirtildi. Raporda şu detaylar öne çıktı:

1 MİLYONDAN FAZLA

*Resmi olmayan rakamlara göre ölen sivil sayısı 1milyonun üzerinde. Bunların 500 binden fazlası saldırı ve çatışmalarda öldü. 80 binden fazlası açlık ve hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

14 BİN KADIN REJİM HAPİSHANELERİNDE

-Esed rejimi tarafından 130 bin, terör örgütü YPG/PKK tarafından 2 bin 705, DEAŞ tarafından 8 bin 143 kişi zorla alıkondu. Rejim tarafından hapsedilen kadınların sayısı ise 14 bini buldu.

KİMYASAL VAHŞET

*Esad rejimi işkencesi nedeniyle ölen sivil sayısı 13 bin 983’ü aşarken; rejimin kimyasal silah saldırıları esnasında kuşatma sebebiyle açlık ve ilaç yetmezliği sonucu ölen sivil sayısı 921’e ulaştı. Bunların yaklaşık 398’ini çocuklar, 187’sini ise kadınlar oluşturuyor.

12 MİLYON EVLERİNİ TERK ETTİ

  • *İç savaş nedeniyle yaklaşık 12 milyon Suriyeli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların yaklaşık 5,8 milyonu ülkeyi terk etti.

EN ACI İÇ SAVAŞ

  • *Suriye’de yaşanan trajedi tarihin en acı iç savaşlarından biri olarak kayıtlara geçti.
  • *Katliamların yüzde 95’inden fazlası rejim ve destekçilerinin saldırılarıyla gerçekleşti.

İDLİB DE SON DURUM

Türkiye’nin, İran ve Rusya ile vardığı mutabakat çerçevesinde geçen yıl çatışmasızlık bölgesi olarak üzerinde anlaşmaya varılan İdlib’de ise 8 yıllık savaşın son dramları yaşanıyor. Esed rejimi ve Rusya’nın aralık ayı ortasından bu yana yoğunlaştırdığı saldırılar diğer bölgelerden kaçarak İdlib’de sığınan sayısı milyonları bulan sivilleri yeni bir göçe doğru baskılıyor. Saldırılar nendeniyle sivillerin Türkiye sınır hattına yakın bölgelere kaçışları sürüyor. Son üç günde 47 bin sivil bölgeden göç ederken, son iki haftada 235 binden fazla sivilin yerinden edildiği belirtildi. Bombardımanlarda 11 günde 90’a yakın sivil hayatını kaybetti.

ABD Büyükelçiliğine girdiler

ABD Büyükelçiliğine girdiler

Irak'ta yüzlerce protestocu, ABD karşıtı sloganlar atıyor.
Saddamın torunu Mesut Uday konuştu

Saddam'ın torunu Mesut Uday konuştu

"İran ve ABD güçleri, Irak'tan defolup gidecekler".
Bakanlık duyurdu

Bakanlık duyurdu

​Kanal İstanbul'un 'Çevre Düzeni Planı'nda değişiklik yapıldı.
Türkiye'yi dışlama projeleri <br>akamete uğramıştır

Türkiye'yi dışlama projeleri
akamete uğramıştır

"İran ve ABD güçleri, Irak'tan defolup gidecekler".
Gıdada yeni dönem

Gıdada yeni dönem

​Tüketicilere yönelik birçok düzenleme hayata geçiyor.
Limitler belli oldu

Limitler belli oldu

​TFF, kulüplerin harcayabileceği rakamları açıkladı.

Piyangonun <br>kararttığı hayatlar

Piyangonun
kararttığı hayatlar

​Kimi kan kusarak kimi donarak kimi de kanserden öldü.
Kartal'da<br> korkutan görüntü

Kartal'da
korkutan görüntü

İki bina geçici olarak boşaltıldı, 3 otomobil kurtarıldı.
Son listeyi yayınladı

Son listeyi yayınladı

Yusuf Kaplan, 100 kitaplık okuma listesini tamamladı.
Füzelerin menzilinden çıkıyor

Füzelerin menzilinden çıkıyor

Akıncı TİHA'larda kritik gelişme: yüksek irtifada uçacak.
Her vatansever<br>tercihini Türk'ten yana yapmalı

Her vatansever
tercihini Türk'ten yana yapmalı

Yerli otomobile Azerbaycan da talip oldu.
Araç muayene ücretleri belli oldu

Araç muayene ücretleri belli oldu

Ücretler 174,64 lira ile 462,56 lira arasında olacak.
Boeing THY'ye<br>tazminat ödeyecek

Boeing THY'ye
tazminat ödeyecek

​THY'den KAP'a flaş 737 Max duyurusu.
İmzayı atıyor

İmzayı atıyor

Galatasaray iki futbolcu ile anlaşma sağladı.
60 ile yağış uyarısı

60 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
İrlanda'nın bahçesi:<br>Glendalough

İrlanda'nın bahçesi:
Glendalough

​Haryy Potter ve Cesur Yürek filmlerinin çekildiği bölge.
Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek
Hayat

Yusuf Kaplan'ın 100 kitaplık okuma listesi tamamlandı: Önemli yerler 4 farklı kalemle çizilecek

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, ‘Önümüzü açacak öncü kuşak için 100 kitaplık okuma listesi’nin beşincisini yayınladı. Kaplan böylece üç yıldır peyderpey yayınladığı listeyi tamamlanmış oldu. Genç kuşağa medeniyet perspektifi ile Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmayı hedefleyen Kaplan, dil zevki oluşturulması için de ipuçları vermeye devam ediyor.
Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir
Hayat

Soğuk alerjisi olanlara 'buz-küp' testi önerisi: Bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir

Soğukla her temasta el ve ayaklarda şişme, kızarıklık görülmesinin soğuk alerjisinin işareti olduğu, bu durumun buz-küp testi ile ortaya çıkarılabileceği belirtildi. Prof. Dr. Bülent Şekerel, "Soğuk alerjisi bulunanlarda dondurma yediklerinde dilde, dudaklarda, boğazda şişmeler oluşarak nefes alıp verme sıkıntılı hale gelebilir hatta nefes yolu şişerek kapanabilir. Benzer şekilde bu kişiler soğuk havuza ve denize girdiklerinde kan basıncında düşme, şok, bayılma ve ölüm vakaları da gerçekleşebilir." bilgisini verdi.
Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin
Hayat

Emniyet kemerini bağlayıp uçuşa geçin

Tüm Türkiye’nin heyecanla beklediği yerli otomobile ünlü şarkıcı Murat Kekilli’den şarkı geldi. Birlik ve beraberlik ruhunun ortaya çıkardığı bu motivasyonun tadının çıkarılması gerektiğini belirten Kekilli, “Emniyet kemerimizi bağlayıp uçuşa geçin. Kalbinizden taşan mutluluk duygusunun tadını çıkarın” dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.