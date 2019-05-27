İdlib'den vazgeçmek yok

Esed rejimi, İran ve Rusların İdlib saldırıları devam ediyor. Çatışmalar Kefer Nebude bölgesinde yoğunlaştı. Taraflar arasında 2 kez el değiştiren bölge havadan ve karadan yoğun bombardıman altında tutulurken son savaşın seyrine büyük oranda etki eden muhalif gruplardan Ceyş'ül İzze Sözcüsü Mustafa Marati, "İdlib'de son bir aylık dönemde rejim ve Rusya'nın üzerimizde denemediği silah, bomba ve füze kalmadı" dedi. Yeni Şafak'ın sorularını yanıtlayan Yüzbaşı Mustafa Marati, biri süper güç 3 ülkeye karşı ölüm kalım mücadelesi verdiklerini söyledi.

ÖZELLİKLE RAMAZAN AYINDA

Esed ve müttefiklerinin kara saldırılarını başlatmak için özellikle Ramazan ayını seçtiklerini vurgulayan Mustafa Marati, mayıs ayının ilk günlerinde saldıran rejim ve destekçilerinin Kalat el-Mudig ve Kefer Nebude kasabaları başta olmak üzere 20'den fazla yerleşim birimini ele geçirdiğini belirtti. Marati, "Muhalifler 15 Mayıs'ta başlattığı karşı operasyonla Kefer Nebude, Tel Havaş ve Hımeyrat bölgelerinde yeniden kontrol sağladı. Kaybettiğimiz bölgeleri yüzde 30 oranında yeniden kurtardık. Ancak bu durum Rusya ve rejimi olağanüstü kızdırdığı için ekili alanları, sağlık merkezlerini, göç yoluna düşen mülteci konvoylarını bile bombalamaya başladılar" açıklaması yaptı. İran, Rusya ve Esed'in savaşta hiçbir sınır tanımadığını vurgulayan Ceyş'ül İzze Sözcüsü Marati, şunları söyledi:

KAYBEDİNCE ÇILDIRDILAR

"Esed ve müttefikleri, insana, taşa, ağaca, tarlaya, hayvana karşı savaş açtı. Hama kırsalında bazı yerleri kaybetmeleri sonrası çıldırmışlık haliyle vahşice bombardıman başlattı. İnsanların hayatta kalma adına tek umut besledikleri tarlalar, pazar yerleri, sivillere hizmet veren yeraltı sağlık merkezleri, sivil savunma birimleri öncelikli hedefleri oldu. Rusya ve İran, Suriye halkının haklı isyanını ilk günden itibaren sabote eden ülkeler oldu. Putin, devrimi en başından itibaren şeytanlaştırma amaçlı yoğun çaba sergiledi. Esed'i dolaylı destekle ayakta tutamayacağını anladığı anda savaşın doğrudan tarafı oldu."

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ESED YÜZYILIN DRAKULA'SI

"Esed bu yüzyılın rakipsiz Drakula'sıdır. Putin, Suriye'de yeni bir Kadirov üretmeye çalışıyor. Bu röportajı yaptığımız anda 13 Rus uçağı havadan insanlarımızın üzerine bomba yağdırıyor. Bombardıman dozu özellikle iftar vakti artıyor. Yasaklı bombalar kullanıyorlar. Dün akşam Napalm bombası attılar. Misket, fosfor ve klor bombalarıyla da vurulduk. Tankları, uçakları, gelişmiş füzeleri ile devrimi yok etmeye çalışıyorlar. Rusya buranın büyük bir bataklık olduğunu çok daha iyi anlayacak. Şehitlerimizin kanı ile sulanan bu toprakların bir karışından dahi vazgeçmeyeceğiz. Her ne kadar dünya sessiz, tepkisiz, İdlib'in ölümünü istese de Allah'ın izniyle ayaktayız, vazgeçmedik, kimse cepheyi terk etmedi. Kardeşlerimizin morali, gayreti, iradesi ve halkımızın sabrı ile kazanan, bu toprakların sahibi olan bizler olacağız."

Biz ölsek de fikrimiz ölmez

İdlib'de Esed ve onu destekleyen İran destekli terörist grupların son 20 günde büyük darbe yediğini anlatan Ceyş'ül İzze Sözcüsü Mustafa Marati, "Sadece Kefer Nebude'de 260 asker ve milis kaybettiler. Mücahidler 4 Tank, 2 BMB, yüzlerce silah ve çok sayıda cephane ele geçirdi. Aralarında albay rütbesinde olanların da bulunduğu çok sayıda askeri esir aldı. Yine 40'tan fazla tank ve zırhlılarını imha ettik. Rusya sergilediği vahşetle Astana ve Soçi süreçlerini gömmek istiyor. Şunu herkes bilmeli ki, devrim bir fikirdir ve bizleri öldürseler de devrim fikrini öldüremeyecekler" diye konuştu.