Dünya IKBYde milletvekili seçimleri başladı
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IKBY'de milletvekili seçimleri başladı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Haber Merkezi AA
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani Erbil kentindeki 'United Brothers School' ilköğretim okulunda oyunu kullandı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani Erbil kentindeki 'United Brothers School' ilköğretim okulunda oyunu kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekili seçimleri için oy verme işlemi başladı.

Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde seçmenler, sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu, oy verme işlemenin yerel saatle 08.00’de başlayıp 18.00'de sona ereceğini duyurdu.

Irak genel seçimlerinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle kriz çıkaran elektronik sistemle oy sayımı bu seçimde kullanılmayacak.

Toplam 29 parti ve koalisyonun yarıştığı seçimde, meclisin 111 sandalyesi belirlenecek.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY’de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen oy kullanabilecek.

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