İki çocuğu yetim kaldı

İsrail’in 2014 yılında düzenlediği hava saldırılarında iki bacağını kaybeden Fadi Abu Salah, o zaman kadar evinin geçimini Gazze’deki inşaatlarda çalışarak sağlıyordu. Siyonist İsrail saldırısında iki bacağını birden kaybettikten sonra çalışamaz duruma gelen Salah’a İnsani Yardım vakfı İHH sahip çıktı. İHH’nın sosyal yardımlarından yararlanan iki çocuk babası Salah, bacaklarını kaybettikten bir sene sonra tekerlekli sandalyeye kavuştu.

AİLESİNİN BİR KISMINI DİRENİŞTE KAYBETTİ

Salah, fiziksel engeline rağmen, yarım asırdan fazla devam eden Kudüs’ün işgaline sessiz kalmayarak, Filistin direnişine katıldı. Ailesinin çoğunu Filistin direnişinde kaybeden Salah’ın biri 15 diğeri 10 yaşında olmak üzere iki kızı vardı. Geçimlerini sağlayamayan aile tamamen yardımlarla ayakta duruyordu. ABD’nin skandal kararı sonrası binlerce Filistinli ile birlikte Gazze şeridine giden Fadi Ebu Salah, keskin nişancı İsrail askerleri tarafından şehit edildi.