İlhak mitinginde katliam dansı

Uluslarası Adalet Divanı’nın (UAD) İsrail’i soykırım sanığı yaptığı karardan bir hafta bile geçmeden aşırı sağcı İsrailli siyasetçiler ile Netanyahu hükümetinden bakanlar yeni etnik temizlik planlarına dair bir konferans düzenledi. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisinin öncülüğünde, Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Yahudi yerleşim yerleri kurulmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen konferans, Netanyahu hükümetinden bakanlar ile İsrail Meclis üyelerinin katılımıyla bir gerçekleşti. Konferans kapsamında, Ben-Gvir ve aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile iktidar koalisyonu içinde yer alan diğer 6 milletvekili, Gazze Şeridi'nde “Yahudi yerleşimlerini yeniden inşa etmek için çalışacaklarını” taahhüt eden, “Zafer ve Yerleşimleri Yenileme Sözleşmesi” olarak adlandırdıkları ortak belgeye imza attı.





İLHAKIN HARITASINI SERGILEDILER

Netanyahu hükümetinden 12 bakanın ve İsrailli meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen konferansta Gazze Şeridi’nde kurulması savunulan yasa dışı yerleşim yerlerinin olduğu büyük bir harita sergilendi. Haritada yapılması planlanan yeni işgal yerleşimlerinin, Gazze’de Filistinlilere ait şehirlerin üzerinde olması ise dikkat çekti.





DAHA ÖNCE REZERVASYON AÇMIŞTI

İsrailli 15 kuruluş, 11 Aralık 2023'te de "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kontrolünü genişletmesi durumunda Gazze'deki yerleşim projelerine" hazırlık yapmak amacıyla bir konferans düzenlemişti. İsrailli bir müteahhitlik ve emlak şirketi de söz konusu "yerleşim yerlerindeki" konutlar için rezervasyon açmıştı.





TOPLANIP DANS ETTILER

Aralarında Ben-Gvir ve bir başka aşırı sağcı isim Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’in de olduğu kişilerin konferansa katılanlarla beraber büyük bir coşkuyla dans ettiği videolarda sosyal medyada paylaşıldı.





MUHALEFETTEN ELEŞTIRI

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid ise X hesabından söz konusu konferansa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu, İsrail'e uluslararası çapta zarar veriyor ve muhtemel esir takası anlaşmasını baltalıyor. Bu konferans İsrail askerlerini tehlikeye atıyor" ifadesini kullandı. Muhalefetteki “Gelecek Var” Partisinden milletvekili Ram Ben Barak da, “Kendime soruyorum, bu ülkede bu hükümetin dağıtılması gerektiğini anlamayan aklı başında bir insan var mı? Bu hükümet bizi yıkıma götürecek ve bunu kararlılıkla yapacak" ifadelerini kullandı.





2005’TE BÖLGEDEN ÇEKILMIŞTI

İsrail, Haziran 1967'de işgal ettiği Gazze Şeridi'nde tıpkı Batı Şeria gibi yerleşimler kursa da 2005'te çekilmek zorunda kalarak bölgedeki Yahudi yerleşim yerlerini dağıtmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce birçok kez, Gazze Şeridi'nde yeniden Yahudi yerleşim yerleri kurmanın halihazırda gerçekçi olmadığını ifade etmişti. Buna rağmen Netanyahu’nun partisi Likud’dan bazı isimlerin bu konuda çalışmaları sürüyor.





YERLEŞiMCi LiDERiNDEN YiNE ETNiK TEMiZLiK ÇAĞRISI

İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin liderlerinden Daniella Weiss, daha önce yaptığı etnik temizlik çağrılarına bir yenisini ekleyerek Gazzelilerin bölgeden gönderilmesi çağrısı yaptı. İşgal altındali Batı Şeria’daki yasa dışı Kedumim yerleşkesinin de eski belediye başkanı olan Weiss, Filistinlilere yemek de dahil hiçbir şey vermediklerini, sonunda bunların dayanamayıp evlerini terk edeceklerini söyleyerek diğer ülkelerin Filistinlileri mülteci olarak kabul edeceğini ifade etti. Weiss’a sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.



