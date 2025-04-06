İnfaz kayıtları telefondan çıktı

ABD’de yayın yapan The New York Times (NYT) gazetesi, işgalci İsrail ordusuna bağlı askerlerin 23 Mart’ta Gazze’nin güneyindeki Refah’ta katlettiği 15 sağlık gönüllüsünün infaz edildiği anları gösteren bir video yayınladı. İsrail'in iddialarının aksine sağlık çalışanlarının kullandığı araçların açıkça ambulans olduğunu ortaya koyan videoda ise İsrail saldırısında yaralananlara yardım için giden sağlık ve sivil savunma ekiplerine askerlerin bölgeye ulaşır ulaşmaz ateş açtığı görülüyor. Olay yerine doğru giden sağlık ve sivil savunma ekiplerini taşıyan araçlardan birinin ön gözünden çekilen videoda, konvoydaki araçların ambulans ve bir itfaiye aracı olduğunu gösteren açık işaretler taşıdıkları fark edilebiliyor. Görüntülerde, acil durum farları ve ışıkları yanan ambulanslar ve itfaiye aracından oluşan konvoyun yolun kenarına sapmış, yaralılara yardım için daha önce gönderilen bir ambulans olduğu düşünülen bir aracın önünde durduğu görülüyor. Sağlık çalışanı olduklarını açıkça gösteren üniformalarıyla videoda görülen ilk yardım ekibine doğrudan açılan ateş, görüntülere yansıdığı kadarıyla beş dakika sürüyor.





VİDEO BM’YE TESLİM EDİLDİ

ABD’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler (BM) binasında Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Filistin Kızılayı yetkilileri, söz konusu videoyu incelenmek üzere BM Güvenlik Konseyi (BMGK) yetkililerine teslim ettiklerini söyledi. NYT’de yer alan haberde, görüntülerin yer aldığı cep telefonunun sahibi olan sağlık çalışanının kimliğinin güvenlik gerekçesiyle açıklanmayacağı bildirdi. Haberde, söz konusu sağlık çalışanının ailesinin Gazze’de olduğu için kimliğinin açıklanmayacağı kaydedildi.





“BENİ AFFET ANNE”

Haberde görüntülerin yayınlanmayan kısmında, videoyu çeken sağlık görevlisinin kelime-i şehadet getirdiği ve öleceğini anlayarak, "Beni affet anne. Bu benim seçtiğim yol; insanlara yardım etmek" dediğinin de duyulduğu belirtildi. Filistin Kızılayı Derneği Sözüsü Nebal Farsakh, videoyu çeken sağlık görevlisinin cansız bedeninin toplu mezardan kafasına bir kurşun sıkılmış vaziyette çıkarıldığını aktardı.





GÖRÜNTÜLER İSRAİL'İ YALANLIYOR

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail askerlerinin "rastgele bir ambulansı hedef almadığını" savunarak "aracın şüpheli bir şekilde askerlere doğru geldiğini" öne sürmüştü. İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada da, görüntülerin ortaya çıkardığının aksine araçların "farları kapalı veya acil durum sinyalleri olmadan şüpheli bir şekilde ilerlediğinin" tespit edilmesinin üzerine askerlerin ateş açıldığı iddia edilmişti. Filistin Sivil Savunma Örgütü ise İsrail güçleri tarafından öldürülen gönüllülerden birinin kafası kesik halde bulunduğu bildirilmişti. Görüntüler ise Gazze’de 7 Ekim 2023’ten beri yüzlerce sağlık çalışanını öldüren ve hastaneleri yakıp yıkan işgalci İsrail'in iddialarını yalanlıyor.





1 günde 22 can daha

Gazze’de soykırım dün de devam etti. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentleri ile Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Hanun, orta kesimlerindeki Deyr El-Belah ile Gazze kentinin Şucaiyye ve ez-Zeytun mahallelerini hava saldırıları ve topçu atışları ile vurduğu bildirildi. Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 22 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.



