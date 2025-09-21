Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
İngiliz savaş uçakları Polonya üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdi

İngiliz savaş uçakları Polonya üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdi

15:3121/09/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Foto: DHA
Foto: DHA

İngiltere hükümeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının NATO'nun ‘Doğu Gözcüsü’ operasyonu kapsamında Polonya üzerinde ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini bildirdi.

İngiltere hükümeti, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait ‘2 Typhoon’ tipi savaş uçağının NATO'nun ‘Doğu Gözcüsü’ kapsamında Polonya üzerinde devriye uçuşu gerçekleştirdiğini açıkladı. Açıklamada, "Görev, Rusya'nın Polonya'nın egemen hava sahasına pervasız ve tehlikeli bir şekilde ihlal etmesinin ardından gerçekleştirildi. Bu olay, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik işgalinin başladığı tarihten bu yana NATO hava sahasına yönelik en ciddi ihlal olarak değerlendiriliyor" ifadeleri kullanıldı.


Açıklamada, RAF'a ait ‘2 Typhoon’ tipi savaş uçağının gece Polonya semalarında devriye uçuşu gerçekleştirmek üzere İngiltere'nin doğusundaki bir askeri üsten havalandığı kaydedildi. Savaş uçaklarının Rusya'dan gelebilecek insansız hava araçları (İHA) da dahil olmak üzere hava tehditlerini caydırmak ve savunma sağlamak üzere havalandığı bilgisi de paylaşıldı.


İngiltere Savunma Bakanlığı, uçakların bu sabah güvenli bir şekilde İngiltere'ye geri döndüğünü duyurdu.

#İngiltere
#Polonya
#Savaş Uçakları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
F1 yarışı kim kazandı? Azerbaycan Grand Prix 21 Eylül sonuçları