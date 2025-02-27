İngiltere'de kedi büyüklüğünde fare istilası

Drews Lane, Washwood Heath gibi bölgelerde yaşayanlar, kemirgenlerin çöp konteynerlerinde yuvalandığını ve motor kaputlarının altına girerek büyük maddi hasara neden olduğunu belirtiyor.





Mahalle sakinlerinden Kim Blakeman, yaptığı açıklamada, "Fareler devasa, neredeyse küçük bir kedi boyutunda ve kuyrukları oldukça kalın. Geri dönüşüm kutularımıza girip çıkıyorlar. HS2 inşaatı başladığından bu yana bölgede fare sayısında artış gözlemliyoruz" dedi.

Birmingham Belediyesi, 2024 yılında fare kontrolü için 24 sterlinlik bir hizmet ücreti getirmişti. Muhalifler tarafından “fare vergisi” olarak nitelendirilen bu uygulama, kentte büyük tartışmalara neden olmuştu.





Belediye, çöp toplama grevi nedeniyle bazı bölgelerde aksaklıklar yaşandığını kabul ederken, her haneye haftada en az bir kez çöp toplama hizmeti sunulmaya devam edildiğini belirtti.





Araçlara zarar veriyorlar

Öğretmen Mariya Malik, kemirgen sorununun ailesine ciddi maddi zarar verdiğini söyleyerek, "Bir akrabamızın aracı üçüncü kez fareler tarafından zarar gördü.





Kabloları kemirdikleri için araç çalışmadı ve 120 sterlinlik bir tamir masrafı çıktı. Bu büyük bir miktar olmayabilir ama insanın kendi hatası olmadan böyle bir masrafla karşılaşması can sıkıcı" dedi.

Yetkililerden açıklama

Birmingham Belediyesi yetkilileri, çöp toplama grevinin sorunlara yol açtığını kabul ederek, "Sanayi eylemleri nedeniyle bazı çöp toplama hizmetlerinde aksaklık yaşansa da her haneye haftada en az bir kez çöp toplanma hizmeti sağlanmaktadır. Çöp poşetleri ya da demet hâlinde bırakılan atıklar da toplanacaktır. Halkın sabrı ve anlayışı için teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.





HS2 projesi yetkilileri ise atıkların düzenli olarak toplandığını ve çevre temizliğinin önemsendiğini belirterek, "İşçi sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğimizdir. Atıklar, kapalı konteynerlerde saklanıyor ve düzenli olarak boşaltılıyor. Haftalık denetimler yaparak atık yönetimini kontrol ediyoruz" ifadelerini kullandı.



