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Dünya İngiltereden Rusyaya yeni yaptırım kararı
AVRUPA

İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

İngiltere, Ukrayna'da ön cephede savaşan Rus generallerin yanı sıra Rus ordusunu destekleyen şahıs ve işletmelere yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
İngiltereden Rusyaya yeni yaptırım kararı
İngiltere'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiliz istihbaratının, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk'taki saldırılarını ve Mariupol'daki kritik ve sivil altyapının kasıtlı bombalandığını ortaya çıkardığı belirtildi.

Açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss'un, söz konusu istihbaratın ardından Rus savunma aktörlerini hedef alan 26 kişi ve işletmeye yeni yaptırım kararı aldığı bildirildi.

Mariupol saldırısı
Mariupol saldırısı


Rus bombardıman uçaklarının, 10 Mart'tan bu yana, hükümet binaları, hastaneler, okullar ve ulaşım noktaları dahil sivil altyapıya defalarca saldırdığına işaret edilen açıklamada, İngiliz hükümetinin vardığı sonucun, vurulan sivil hedeflerin türlerine, saldırı sıklığına, mühimmat hacmine ve ardışık günlerde aynı yerlerin tekrar tekrar hedeflenmesine dayalı olarak "kasıtlı bir hedef alma" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırganlık savaşına yanıt olarak İngiliz hükümetinin, Rus ordusunun kilit liderlerine ve cephe hattını yönetenlere yönelik yeni yaptırımlar uygulayacağı ifade edildi.

İngiliz hükümetinin aldığı bu yeni yaptırım kararı listesinde, Rusya Genelkurmay Başkan Yardımcısı Nikolay Bogdanovskiy de yer alıyor.

'Yeni yaptırım dalgası generalleri ve eli kanlı savunma şirketlerini vuruyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanı Truss, Rusya'nın Ukrayna halkına saldırısının ahlaksızlığının herkes tarafından görüldüğü değerlendirmesinde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Mariupol ve ötesindeki hastaneleri, okulları ve ulaşım merkezlerini, tıpkı Çeçenistan ve Suriye'de yaptıkları gibi kasten hedef alıyorlar. İngiltere, Ukrayna'ya verdiğimiz destekte ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile rejiminden hesap sormada boyun eğmiyor. Bugünkü yeni yaptırım dalgası generalleri ve eli kanlı savunma şirketlerini vuruyor."

Rus saldırıları sonucu taş üstünde taş kalmayan şehir Mariupol drone ile görüntülendi
OYNAT 00:40
Rus saldırıları sonucu taş üstünde taş kalmayan şehir Mariupol drone ile görüntülendi
Rusya'nın en yoğun saldırıları gerçekleştirdiği Ukrayna'nın Mariupul kenti, drone ile görüntülendi. Taş üstüne taş kalmayan şehir harabeye dönerken, görüntüler durumun vahametini gözler önüne serdi.

Mariupol dehşeti: Geride hiçbir şey kalmadı
GÜNDEM
Mariupol dehşeti: Geride hiçbir şey kalmadı

Rusya bombalıyor Ukrayna direniyor: Mariupol'da büyük yıkım
FOTOĞRAF 6
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Ukrayna’nın stratejik kentlerinden biri olan 400 bin nüfuslu Mariupol kentinin dün Rusya ordusu tarafından kuşatıldığı açıklaması yapılmıştı.
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Ukraynalı yetkililer, bugün sabah yaptıkları açıklamada Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından kentin savunmasının devam ettiğini duyurdu.
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Açıklamada, Rus birliklerinin demiryolu da dahil olmak üzere kentin altyapısını yok etmek için şehri sürekli bombalamaya devam ettiğini ve yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.
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Ukrayna makamları açıklamasında, kentin savunmasının Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından yapıldığı ve kentin eteklerinde sabotaj gruplarına karşı da savunma yapıldığı ifade edildi.
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Mariupol, Rusya için kilit bir stratejik hedef olduğu ve Rusya tarafından ele geçirilmesi halinde güney yarımada Kırım'daki birliklerle güçlerini birleştirebileceği belirtildi.
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Rusya bombalıyor Ukrayna direniyor: Mariupol'da büyük yıkım
Rusya'nın kuşattığı Azak Denizi'ndeki Mariupol liman kentinde, Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın direnişi devam ediyor. Ancak Rusya ordusunun yerleşim yerlerini hedef alan bombardımanın da sürdüğü belirtildi.


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