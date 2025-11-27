Yeni Şafak
Interpol'ün yeni başkanı Fransız Lucas Philippe oldu

15:5027/11/2025, Perşembe
DHA
Lucas Philippe’in Interpol Başkanlığı’na seçildiği bildirildi.
Lucas Philippe’in Interpol Başkanlığı’na seçildiği bildirildi.

Fas’ta düzenlenen Interpol Genel Kurulu’nda Fransız polis müfettişi Lucas Philippe başkan seçildi.

Interpol’ün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fas’ta düzenlenen 93’üncü Interpol Genel Kurulu’nda, Fransız polis teşkilatından Lucas Philippe’in Interpol Başkanlığı’na seçildiği bildirildi.

84 oy alarak başkan seçilen 53 yaşındaki Philippe’in, Fransız polis genel müdürüne bağlı olarak Avrupa ve uluslararası ilişkilerden sorumlu danışman olarak görev yaptığı belirtildi.



