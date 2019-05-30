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Dünya Irak, DEAŞ mağduru 188 çocuğu teslim etti
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ORTADOĞU

Irak, DEAŞ mağduru 188 çocuğu teslim etti

Irak Yüksek Yargı Konseyi, ebeveynleri terör örgütü DEAŞ’a katılan 188 çocuğu Türkiye’ye iade ettiğini duyurdu. Irak Yüksek Yargı Konseyi, ebeveynleri terör örgütü DEAŞ’a katılan 188 çocuğu Türkiye’ye iade ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Abdussettar Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, aileleri DEAŞ’a katılan 188 çocuğu Türkiye, Irak ve UNICEF temsilcilerinin katılımıyla Türkiye’ye iade ettiklerini belirtti.

İade edilen çocuklardan az bir bölümünün 18 yaşını geçmiş olduğunu aktaran Bayraktar, bunların yasa dışı yollarla sınırı geçtikleri suçlamasıyla yargılandıkları ve cezalarını tamamladıklarını söyledi. Bayraktar, iade sürecini yöneten Yüksek Yargı Konseyinin çocuklar uçağa binene kadar onlarla irtibatlı kaldığını ifade etti.

AKRABALARI TESPİT EDİLECEK

  • Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, bir süre önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya (Türkiye’ye) getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak’ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir.” ifadelerini kullanmıştı.

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