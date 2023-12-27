Irak'ın kuzeyinde ABD üssüne SİHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssüne bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Saat 16.03'te düzenlenen saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilgisine ise yer verilmedi.