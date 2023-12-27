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Irak'ın kuzeyinde ABD üssüne SİHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bulunan ABD üssüne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi. Saldırıyı İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlenirken, saldırıdaki can ve mal kaybına ilişki henüz açıklama yapılmadı.

Semih Bozkuş
23:32 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı (Foto: Arşiv)
Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı (Foto: Arşiv)

Erbil'deki ABD üssüne SİHA saldırısı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bulunduğu üsse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Irak ve Suriye'deki ABD üslerine yönelik saldırılar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine ait üsse silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlendi.

Saldırıyı Irak İslami Direnişi üstlendi

Saldırıyı İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi üstlenirken, havaalanı yakınlarında bir SİHA düşürüldü. Yerel kaynaklar, SİHA'nın havaalanı yakınlarındaki bir köye düştüğünü aktardı. Saldırıdaki can ve mal kaybına ilişki henüz açıklama yapılmadı.

Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, “Uluslararası Erbil Havaalanı'ndaki işgalci ABD üssüne saldırı düzelendi. Düşmanın kalelerini vurmaya devam edeceğiz” denildi.



#ABD Üssü
#İHA
#Saldırı
#Erbil
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