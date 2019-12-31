Dünya Iraklı emekli general başbakanlık görevine talip oldu
ORTADOĞU

Iraklı emekli general 'başbakanlık' görevine talip oldu

Irak Terörle Mücadele Kurumu Eski Başkanı Korgeneral Abdulgani el-Esedi, Başbakanlık görevine hazır olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi AA
Irak Terörle Mücadele Kurumu Eski ​Başkanı Korgeneral Abdulgani el-Esedi
Irak Terörle Mücadele Kurumu Eski ​Başkanı Korgeneral Abdulgani el-Esedi

Esedi, aşiret liderleriyle buluşmasında yaptığı açıklamada, başbakanlık adaylığı iddialarına değinerek, "Ben halkın evladıyım. Halkın talepleri dışına çıkamam. Başbakanlık makamı için tüm rengi, ırkı ve mezhebiyle halkımız beni aday gösterirse bu bana güç katar" dedi.

General Esedi, konuşmasının devamında, "Halka hizmet etmek için göreve hazırım." ifadesini kullandı.

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İran'a yakın Bina Koalisyonu'nun Esedi'yi Başbakanlık için aday göstereceği iddia edilmişti.

  • Irak'ta DEAŞ'a karşı mücadele döneminde aktif rol üstlenen Esedi, geçen yıl kasım ayında emekliye ayrılmıştı.

Irak'ta 1 Ekim'den bu yana devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi, 29 Kasım'da görevinden istifa etmişti.

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