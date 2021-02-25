Dünya Irakta ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı konvoya saldırı
ORTADOĞU

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı konvoya saldırı

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı konvoya saldırı

Irak'ın Babil kentinde ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Uluslararası Koalisyon'a bağlı kamyonlardan oluşan konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Koalisyon'dan olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Irak emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Babil'de ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı lojistik malzeme taşıyan sivil kamyonların geçişi sırasında yola döşenmiş patlayıcı infilak etti.

Açıklama yapılmadı

Patlamada konvoydaki bir aracın zarar gördüğü, can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Koalisyon'dan olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Son aylarda ABD öncülüğündeki koalisyona ait konvoylara benzer saldırılar düzenlenmişti. Washington, söz konusu saldırıların arkasında İran bağlantılı Iraklı grupların olduğunu öne sürüyor.

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