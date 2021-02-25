Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyona bağlı konvoya saldırı

TSK'dan İdlib'e kirpi ve unimog sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi yapıldı. 27 Şubat'ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan ve başarıyla sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatına destek amaçlı, kirpi ve unimog sevkiyatı yapıldı. Konvoyun Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden geçerek, Cilvegözü Sınır Kapısından İdlib'e gittiği gözlendi.