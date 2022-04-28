Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Irakta AVMde patlama
ORTADOĞU

Irak’ta AVM’de patlama

Irak’ın güneyindeki Necef kentinde bir alışveriş merkezine yerleştirilen bomba düzeneğinin infilak ettirilmesi sonucu patlama meydana geldi. Binada maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Irak’ta AVM’de patlama
Irak’ta AVM’de patlama

Irak’ta güvenlik yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, Necef kentinde bir alışveriş merkezine yerleştirilen bomba düzeneği infilak ettirildi. Sabah saatlerinde meydana gelen patlama sonucu binada maddi hasar meydana gelirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Olay yerinde cep telefonları çekim yapan bir görgü tanığı patlamanın roketli saldırı sonucu meydana geldiğini öne sürdü. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Necef Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Akın akın geliyorlar

Akın akın geliyorlar

​Trabzon'da nüfus 'patladı'.
Gaziye öldüresiye dayak

Gaziye öldüresiye dayak

Pide kuyruğundaydı: 'Kim olursa olsun' deyip hastanelik ettiler.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlunun elektrik faturasını ödediği bildirildi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi Türk askeri yıkıp geçti.

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

11 ayın sultanına yakışır geçirdik

​Belediye Başkanı Yılmaz Balıkesir'deki Ramazan ayını anlattı.

​TCMB Başkanı Kavcıoğlu yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.
THY'den dev kâr

THY'den dev kâr

​Yılın ilk çeyreğinde yüzde 407 artırdı.

​Ramazan Bayramı ikramiyeleri için beklenen gün geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.