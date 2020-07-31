Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Irakta erken seçime gidiliyor
ORTADOĞU

Irak'ta erken seçim

Irak’ta erken seçime gidiliyor

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi mayıs ayında göreve geldiğinden bu yana ülkeyi erken seçime götüreceği açıklamalarında bulunuyordu. Kazımi bugün yaptığı açıklamada 6 Haziran 2021’de erken seçim yapılacağını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 6 Haziran 2021’de erken seçim yapılacağını bildirdi.

Resmi televizyon aracılığıyla halka seslenen Kazımi, ABD tarafına "ülkedeki askeri üslerine ihtiyaçları olmadıklarını" aktardıklarını ifade ederek, Washington’dan sadece ekonomi alanında ve Irak güvenlik güçlerinin eğitimi konusunda destek beklediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle telefonda bayramlaştı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle telefonda bayramlaştı
  • Ülkedeki erken seçim tartışmalarına da son noktayı koyan Kazimi, “6 Haziran 2021’de ülkede erken seçim yapacağız. Bunun için gerekenleri de yerine getirme taahhüdünde bulunuyorum.” dedi.

Başbakan, yeni seçim kanununun kısa sürede yasalaşması için de meclise çağrı yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de ummadığınız gelişmeler yaşanacak

Göreve geldiğinden beri erken seçimden bahsediyordu

  • Kazımi, mayıs ayında göreve geldiğinden bu yana ülkeyi erken seçime götüreceği açıklamalarında bulunuyordu.
Abone Ol Google News
Irak Başbakanı açıkladı

Irak Başbakanı açıkladı

​Ülkede erken seçime gidilecek.
Türkiyenin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Yeni tanı konan hasta sayısı artış eğiliminde.
Bayram tebrikleri

Bayram tebrikleri

Erdoğan, Müslüman liderlerle telefonda görüşerek bayramlaştı.
İlk günün<br> bilançosu açıklandı

İlk günün
bilançosu açıklandı

Acemi kasaplar hastanelere koştu.
Bakanlığa <br>haber verdi

Bakanlığa
haber verdi

​Kesilen büyükbaşın organlarından çıkanlar şoke etti.
Son 3 günde<br> 300 bin araç geldi

Son 3 günde
300 bin araç geldi

​Turistik ilçeye akın akın geliyorlar.

Önüne geleni kovaladı

Önüne geleni kovaladı

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı.
Varank duyurdu

Varank duyurdu

'Bayrama güzel bir müjdeyle başlıyoruz' diyerek açıkladı.
Doldu taştı

Doldu taştı

Ayasofya Camii'nde ikinci cuma coşkusu.
'Ummadığınız <br>gelişmeler yaşanacak'

'Ummadığınız
gelişmeler yaşanacak'

Üs bölgesini ziyaret eden Soylu böyle konuştu.
Açık alanda <br>kesime geçit yok

Açık alanda
kesime geçit yok

Polis havadan denetledi, kurala uymayanlara ceza kesildi.
25 TL'den ütüleniyor

25 TL'den ütüleniyor

​Demirci ustaları için yeni kazanç kapısı oldu.
Kritik üste<br>bayram mesaisi

Kritik üste
bayram mesaisi

​Terörle mücadele aralıksız devam ediyor.
Göreve başladılar

Göreve başladılar

Görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
30 gün sonra<br> ilk paylaşım

30 gün sonra
ilk paylaşım

Bahçeli, Twitter'a Karagümrük paylaşımıyla döndü.
'Gel kurban olduğum'

'Gel kurban olduğum'

Kaçan dana ortalığı birbirine kattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.