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Dünya Irakta hükümet krizi çözülüyor
ORTADOĞU

Irak’ta hükümet krizi çözülüyor

Irak’ta hükümet kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi, kuracağı yeni hükümet kabinesini ve programını Irak Meclisi’ne gönderdi. Kazimi'ye ülkedeki bütün gruplardan destek var.

Haber Merkezi İHA
Hükümet krizi çözülüyor.
Hükümet krizi çözülüyor.


Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’nin Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, el-Kazimi’nin hükümet kabinesini Irak Meclisi’ne gönderdiği duyuruldu. El-Kazimi’ye yakın kaynaklar, yeni hükümet kabinesinin Meclis’ten güvenoyu alabilmesi Meclis’te önümüzdeki günlerde oturum gerçekleştirileceğini belirtti.

Mustafa El Kazimi

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El Kazimi'ye tüm gruplardan destek var

Öte yandan Irak’ta Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Adil Abdülmehdi Kasım ayından istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümeti kurmak için Muhammed Allavi’yi görevlendirmiş, bazı Şii grupların yanı sıra Kürtler ve Sünniler tarafından desteklenmeyen Allavi görevinden vazgeçmişti. Söz konusu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Salih, hükümeti kurmak için eski Necef Valisi Adnan el-Zurfi’yi görevlendirmişti, el-Zurfi de Şii grupların kendisini ABD ajanı olmakla suçlamasının ardından görevden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Şii tarafların mutabakat sağladığı el-Kazimi’yi ise hem Sünniler hem de Kürtler destekliyor.

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