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Irak’ta yine kaos

Başbakanın siyasi teamül geriği Şiilerden seçildiği Irak’ta Şii gruplar arasındaki çekişmeler nedeniyle 10 aydır hükümet kurulamıyor ve ülke kaosa sürükleniyor. Mukteda es-Sadr yanlıları, Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girdi. İran destekli Şiilerin adayı es-Sudani’yi protesto eden eylemciler mecliste açık süreli oturma eylemi başlattı.

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Dış Haberler Yeni Şafak
Irak’ta yine kaos
Mukteda es-Sadr yanlısı göstericiler, bir hafta içinde ikinci kez meclisi basarak oturma eylemi başlattı.

On aydır hükûmetin kurulamadığı Irak, adım adım kaosa sürükleniyor. Irak’ın başkenti Bağdat’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlıları, hükûmet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge’yi basarak meclis binasına girdi. İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya el-Sudani’yi protesto eden eylemciler, bir hafta içinde ikinci kez bastıkları mecliste açık süreli oturma eylemi başlattı. Ülkede başbakan, siyasal teamül gereği Şiilerden seçiliyor. Ancak halihazırda Şii gruplar arasındaki çekişmenin derinleşmesi, hükûmet kurma sürecini baltalıyor. 10 Ekim 2021’de düzenlenen parlamento seçimlerinde 75 milletvekili ile en fazla sandalye kazanan Sadr Hareketi, hükûmeti kurmakta başarılı olamamış; bunun üzerine partinin lideri Mukteda es-Sadr’ın çağrısı ile Sadr Hareketi milletvekillerinin istifası sonrası hükûmet kurma inisiyatifi, İran’a yakın gruplardan oluşan Şii Koordinasyon Çerçevesi’ne geçmişti.

MECLİSİ İŞGAL ETTİLER

Sadr yanlısı protestocular, Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı olarak El-Sudani’yi göstermesi üzerine bu hafta ikinci kez sokağa inerek, dün sabah saatlerinden itibaren Bağdat’ın Tahrir Meydanı’na akın etti. Çevresindeki beton bariyerleri yıkarak yüksek güvenlikli Yeşil Bölge’ye giren eylemciler, İran karşıtı sloganlar eşliğinde meclis binasını işgal etti. Sadr taraftarları, mecliste açık süreli oturma eylemi başlattıklarını duyurdu. Bunun üzerine meclisteki oturumların ikinci bir karara kadar askıya alındığı bildirildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 125 kişi yaralandı. Eylemciler geçen çarşamba günü de aynı şekilde parlamentoyu basmış, daha sonra Sadr’ın çağrısıyla binayı boşaltmıştı.

SES KAYDI GERİLİMİ ARTIRDI

Ülkede yeni hükûmetin kurulamaması hem istikrarsızlığı perçinliyor hem de siyasi gerilimi tırmandırıyor. Mevcut süreçte Irak siyasetinin yürütücü gücü olan ve başbakanın içlerinden seçildiği Şiiler arasında büyük bir gerginlik söz konusu. Şii siyasetinin önemli iki lideri arasında geçmişten gelen kişisel kavganın, iki hafta önce basına servis edilen ses kaydıyla yeniden gün yüzüne çıkması da uzlaşıyı zorlaştırmış görünüyor. Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski başbakanlardan Nuri el-Maliki’ye ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarında Sadr’ın İngilizlerin kuklası olmakla itham edilmesi, daha önce de sık sık karşı karşıya gelen Sadr ve Maliki arasındaki gerilimi zirveye çıkardı.

MALİKİ’YE KARŞI GÖVDE GÖSTERİSİ

Ses kayıtlarının ilkinin 13 Temmuz’da ortaya çıkması sonrası Sadr, 15 Temmuz’da taraftarlarına ‘kitlesel cuma namazı’ çağrısı yapmış ve Bağdat’ta Maliki karşıtı bir gösteri düzenlenmişti. Konuşmasında yolsuzluklarla anılan Maliki’ye atıfta bulunan Sadr Hareketi liderinin, yeni hükûmette yolsuzluk yapan siyasetçilerin yer almaması ve bu kişilerin cezalandırılması çağrısı yapması dikkat çekmişti.

YENİ ADAY BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA OLDU

İki Şii lider arasındaki çekişmenin ortasında, İran destekli Koordinasyon Çerçevesi’nin 25 Temmuz’da başbakan adayı olarak eski Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sudani’yi seçtiğini duyurması, ipleri tamamen kopardı. Sadr, Maliki’ye yakın olduğu gerekçesiyle Sudani’nin adaylığına itiraz ediyor. Sonuç olarak, Sadr açısından Irak’ta rüzgarın tersine döndüğünü söylemek mümkün. Zira Şii lider, siyasi süreçten çekildikten sonra Koordinasyon Çerçevesi’nin ortak aday üzerinde anlaşamayacağını düşünüp, bu yapıya hükûmeti kurması için baskı yapıyordu. Sadr’ın amacının, seçimlerde kaybeden taraf olarak görülen Koordinasyon Çerçevesi içerisindeki diğer Şii grupları başarısız gösterip, Şii tabanındaki gücünü artırmak olduğu belirtiliyor.

Dr. Serhan Afacan
Dr. Serhan Afacan

İstikrarsızlık sürecek

  • Irak, 2003’teki işgalin ardından bugüne nasıl geldiyse bundan sonra da öyle gidecek, yani devamlı bir istikrarsızlık hâli. Yenilenen seçimler ve kurulamayan hükûmetlere şahit olacağız. Yakın gelecekte seçimlerin tekrarlanmasını bekliyorum. Irak siyasetinde buradan bir çıkış yolu olduğunu sanmıyorum. Grupların birbiriyle anlaşması çok zor. Aslında bu istikrarsızlığın sebeplerinden birisi de anayasada kurulan sistemin kendisi. Irak’ta cumhurbaşkanı Kürt, başbakan Şii ve meclis başkanı Sünni olmak zorunda. İşgalin ardından getirilen bölünmeye dayalı böylesi bir yapıda istikrar neredeyse imkansız. Taraflar arasındaki bölünmenin yanı sıra bugün gördüğümüz kavganın sebebinde olduğu gibi Şii gruplar da birbiriyle mücadele halinde. Ancak ne olursa olsun ülkede kısa ve orta vadede iç savaş beklemiyorum. Mücadelenin siyasal zeminde devam edeceğini tahmin ediyorum.

Irak'ta iç savaş sesleri: Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
FOTOĞRAF 16
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Irak'ta yıllardır süren iktidar kavgaları birçok sıkıntıya ve savaşa rağmen hala devam ediyor.<br><br>
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Irak’ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi geçtiğimiz günlerde parlamento binasını basmıştı.<br><br>
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Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanmış ve havaya ateş açmıştı. Güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 protestocu yaralanmıştı.<br><br>
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Olayların şiddetlenmesi sonucu eski Başbakan Nuri el-Maliki askeri kıyafetle ve silahlı bir şekilde sokağa çıktı.<br><br>
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Sadr ile karşıt gruplarda yer alan el-Maliki'nin korumalarıyla birlikte silahla verdiği pozlar Sadr hareketine mesaj olarak yorumlanırken, kısa bir süre içerisinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.<br><br>
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Olayların dinmediği Irak'ta Sadr destekçileri sabah erken saatlerde Bağdat’taki Tahrir Meydanı’nda tekrar toplandı.
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Grup, Yeşil Bölge’yi basmak için beton bariyerleri yıkmaya başladı.<br><br>
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Duvarları aşan göstericiler yeniden parlamento binasını bastı. Binlerce kişi binaya girerek sloganlar attı.<br><br>
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Mukteda es-Sadr yanlıları, İran destekli Şii siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya Sudani’yi protesto ediyor.<br><br>
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Mukteda Es Sadr Kimdir?<br>Sadr ailesi Irak’ın en güçlü Şii dinî ailelerinden biri. Necef’in en önemli din âlimlerinden biri olarak bilinen Mukteda es-Sadr’ın babası Muhammed Muhammed Sadık es-Sadr da sadece Irak’ta değil, Şii dünyasında saygı duyulan bir isimdi. Ancak 1999 yılında bir suikast sonucu öldürüldü.
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Muktada es-Sadr dini veya siyasi herhangi bir yetkiye ya da mevkiye sahip olmamasına rağmen babasının ağırlığı ve hatırası nedeniyle Irak siyasetinde ağırlıklı bir yeri bulunmaktadır.<br><br>
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Son dönemde Ortadoğu siyasetinin belki de en çok konuşulan isimlerinden biri Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr. Irak’ta 10 Ekim 2021 tarihinde yapılan seçimlerin 73 milletvekili çıkararak 329 sandalyeli Irak Parlamentosunda en büyük grup hâline gelen Sadr Hareketi’nin lideri Mukteda es-Sadr, hükûmet kurma sürecinin başat aktörü hâline geldi. Ancak esas olarak Sadr’ı ön plana çıkaran konu seçimde kazandığı başarı değil. Seçim sonrası süreçte hükûmet kurma konusunda attığı adımlar.<br><br>Zira 2003 sonrası Irak’ta yaşanan sürecin en etkili aktörlerinden biri olan Mukteda es-Sadr, seçimde elde ettiği avantajı kullanarak, Irak’ta \"reform\" sayılabilecek bir siyasal değişikliği kovalıyor.
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Irak neden karıştı?<br>Irak'ta seçimlerden sonra uzun süredir hükümet kurulamıyor. Irak'ta genel seçimlerin üzerinden 9 ay geçse de mezhep anlaşmazlığı yüzünden henüz yeni bir hükumet kurulamadı.<br><br>Yasalara göre, Meclis önce cumhurbaşkanını seçecek ve bunun için de 329 sandalyeli Mecliste 220 vekilin oyu gerekli. Seçilecek cumhurbaşkanı da Şiilerin başbakan adayına hükumeti kurma görevini verecek.
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Sadr, geçen ay siyasetten çekilme kararı almış ve 73 vekilini Meclisten istifa ettirmişti. Irak'ta Şii liderin çekilmesi sonrası hükümet kurma müzakerelerini İran destekli rakipleri Şii siyasi çatı kuruluşu Koordinasyon Çerçevesi yürütüyor.<br><br>Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu başbakan adayı olarak Muhammed Şiya el-Sudani’yi gösterdi. Bu durumu beğenmeyen Sadr taraftarları sokağa indi.<br><br>Hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan Sadr Hareketi taraftarları bir nevi güç gösterisinde bulunuyor.<br><br>
Irak'ta iç savaş sesleri: Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
Eski Irak Başbakanı Nuri el-Maliki'nin ve İran'a yakın Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak Muhammed Şiya es-Sudani'nin sözleri Sadr yanlıları arasında infial yarattı. Sadr destekçileri, 'Uluslararası Bağdat Bölgesi' adıyla bilinen Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi.


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