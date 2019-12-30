Irak'taki ABD saldırısında 19 Haşdi Şabi mensubu öldü Irak’ta Şii Haşdi Şabi güçleri Harekat Dairesi Başkanı Cevat Kazım Rebiavi yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Anbar ilinde yer alan askeri üslerine ABD uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 19 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını belirterek bazı cesetlerin halen enkaz altında kaldığını söyledi.

Haber Merkezi 30 Aralık 2019, 09:55 Son Güncelleme: 30 Aralık 2019, 11:12 İHA