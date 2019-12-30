Dünya Iraktaki ABD saldırısında 19 Haşdi Şabi mensubu öldü
ORTADOĞU

Irak'taki ABD saldırısında 19 Haşdi Şabi mensubu öldü

Irak’ta Şii Haşdi Şabi güçleri Harekat Dairesi Başkanı Cevat Kazım Rebiavi yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin batısındaki Anbar ilinde yer alan askeri üslerine ABD uçakları tarafından düzenlenen saldırıda 19 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını belirterek bazı cesetlerin halen enkaz altında kaldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Ülkedeki ABD üslerine son aylarda artan saldırılar dikkat çekiyor.
Ülkedeki ABD üslerine son aylarda artan saldırılar dikkat çekiyor.

Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, ABD’nin düzenlediği hava saldırısında 19 mensubunun öldüğünü ve 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.

  • Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, saldırının karşılıksız kalmayacağını kaydederken, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih saldırıyı “Egemenlik ihlali” olarak nitelendirdi.

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Irak’ın Kerkük kentinde ABD askeri üssüne Cumartesi düzenlenen saldırıda 1 ABD vatandaşı yaşamını yitirirken 2 asker de yaralanmıştı.

Öte yandan Irak’taki ABD üslerine son aylarda artan saldırılar dikkat çekiyor.

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