Irak'taki ABD saldırısında 19 Haşdi Şabi mensubu öldü

Irak’taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, ABD’nin düzenlediği hava saldırısında 19 mensubunun öldüğünü ve 35 kişinin de yaralandığını duyurdu.
- Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, saldırının karşılıksız kalmayacağını kaydederken, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih saldırıyı “Egemenlik ihlali” olarak nitelendirdi.
Irak’ın Kerkük kentinde ABD askeri üssüne Cumartesi düzenlenen saldırıda 1 ABD vatandaşı yaşamını yitirirken 2 asker de yaralanmıştı.
Öte yandan Irak’taki ABD üslerine son aylarda artan saldırılar dikkat çekiyor.