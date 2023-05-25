İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu Türkiye üzerinden olacaktır.

İran Ulusal Doğal Gaz Şirketi (NIGC) Genel Müdürü Mecid Çegeni, ülkesinin Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmesi durumunda bunu Türkiye üzerinden gerçekleştireceklerini söyledi.

"Eğer Avrupa'ya doğal gaz ihraç edecek olursak bu, Türkiye üzerinden olacaktır."

"Eğer Avrupa'ya doğal gaz ihraç edecek olursak bu, Türkiye üzerinden olacaktır."

Pakistan, Afganistan ve Umman'ın da İran doğal gazını istediğini dile getiren Çegeni, müzakerelerin gündemde olduğunu fakat bu ülkelerin bazılarıyla sözleşme imzalamak için gerekli altyapının henüz hazır olmadığını kaydetti.