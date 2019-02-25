Dünya İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti
ORTADOĞU

İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti

İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İran ile Batılı ülkeler arasında imzalanan 'nükleer anlaşmanın' mimarı olan Zarif, son dönemde muhafazakar siyasetçilerin hedef aldığı isimler arasındaydı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
​İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Zarif açıklamasında "Aziz ve cesur İran milletine, değerli yetkililere geride kalan 47 ay içindeki nezaketleri için teşekkür ediyorum. Görev süresi içerisindeki eksikliklerim ve göreve devam edemeyişimden ötürü samimiyetle özür dilerim, esenlikle kalın" ifadelerine yer verdi.

İranlı resmi kaynaklar da Zarif'in istifasını doğruladı.

Nükleer anlaşmanın mimarıydı

Zarif, İran ile BM ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın mimarı olmuştu.

Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran yönetimine karşı yaptırım uygulaması, Ruhani hükümetine yönelik eleştirileri şiddetlendirmişti.

Zarif istifa etti

Zarif istifa etti

İran ile BM ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmanın mimarıydı.
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