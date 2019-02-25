İran Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa etti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Zarif açıklamasında "Aziz ve cesur İran milletine, değerli yetkililere geride kalan 47 ay içindeki nezaketleri için teşekkür ediyorum. Görev süresi içerisindeki eksikliklerim ve göreve devam edemeyişimden ötürü samimiyetle özür dilerim, esenlikle kalın" ifadelerine yer verdi.
İranlı resmi kaynaklar da Zarif'in istifasını doğruladı.
Nükleer anlaşmanın mimarıydı
Zarif, İran ile BM ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın mimarı olmuştu.
Trump yönetiminin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve Tahran yönetimine karşı yaptırım uygulaması, Ruhani hükümetine yönelik eleştirileri şiddetlendirmişti.